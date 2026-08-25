Lista de concursantes de ‘Supervivientes All Stars 3’: confirmados y rumores

El mes de agosto está a punto de culminar su travesía y, con ello, vuelve la rutina. La nueva temporada televisiva está a punto de comenzar y en Mediaset España lo están preparando todo de cara a uno de sus estrenos más esperados. Y es que Supervivientes All Stars 3 ya calienta motores y la organización lo está preparando todo para la llegada de sus concursantes a Honduras. Una nueva aventura televisiva que será capitaneada en las galas principales por Jorge Javier Vázquez y para la que ya se han elegido a los participantes.

Tras el éxito cosechado durante las dos anteriores ediciones, no es de extrañar que Mediaset España haya querido seguir apostando por esta versión del icónico concurso de supervivencia. Pues, aquí los mejores concursantes de ediciones pasadas tendrán la oportunidad de volver a demostrar sus habilidades en la isla. Marta Peñate fue la ganadora de la primera edición y Rubén Torres hizo lo propio en la segunda. ¿Quién se convertirá en el ganador de la tercera? Para saberlo todavía tenemos que esperar. Pero, mientras, podemos hacer un repaso por las celebridades que participarían en esta tercera edición.

Ivana Icardi

Cinco años después de su paso por los Cayos Cochinos, la argentina, hermana del futbolista Mauro Icardi, volvería al formato. Según El Confidencial, han sido los espectadores los que han descubierto la participación de la joven. Pues, en una de las promociones del concurso aparece un tatuaje que coincide con uno que ella tiene. Asimismo, Ivana Icardi es conocida también haber tenido una relación con Gianmarco Onestini, en Grande Fratello, y Hugo Sierra, en Supervivientes, con quien posteriormente tuvo una hija.

Asraf Beno

El modelo participó en Supervivientes hace pocos años, concretamente en 2023. Una aventura con la que no dejó indiferente y en la que se convirtió en el tercer finalista. El marido de Isa Pantoja vuelve a Honduras con más experiencia y con ganas de demostrar que puede ganar el formato. Un fichaje que ha anunciado El Televisero.

Rosa Benito

Tras convertirse en la ganadora de la edición de 2011, parece ser que Rosa Benito vuelve a Honduras. La participante se posiciona como una de las más veteranas del formato. Una aventura que, según El Televisero, volverá a repetirse este año.

Almudena Martínez «Chiqui»

Tras años alejada de la televisión, parece ser que Chiqui volverá a Telecinco. Según ha podido saber OkDiario, la participante sería una de las confirmadas de Supervivientes All Stars 3. Su paso por Gran Hermano 10 la hizo conocida en la pequeña pantalla española. Todo ello sumado a su participación, posteriormente, en Supervivientes.

Omar Sánchez

El canario regresaría a los Cayos Cochinos tras su paso en el 2021. El empresario habría aceptado volver a vivir esta apasionante aventura televisiva. Y es que, en esta ocasión, llegaría en un momento completamente diferente de su vida. Pues, entre otros aspectos, ya no está casado con Anabel Pantoja.

Alma Bollo

La hija de Raquel Bollo participó en el programa en la edición de 2023. Una experiencia que, por aquel entonces, compartió junto a su hermano. La joven regresaría a Honduras para vivir una segunda experiencia. Pues, es conocida por su paso por programas televisivos del grupo de comunicación.

Albert Barranco

Pasó por Supervivientes en la edición de 2020, tras hacerse conocido en Mujeres y hombres y viceversa. No ganó su edición, pero tampoco dejó indiferente a nadie. Desde entonces, se le ha podido ver en La isla de las tentaciones como tentador y subiendo contenido a redes sociales.

Yulen Pereira

Se dio a conocer por su paso por Mujeres y hombres y viceversa, formato que luego le llevó a Supervivientes. No ganó la edición, pero sí le permitió hacerse más conocido a nivel nacional. Pues, el esgrimista también estaba intentando hacerse un hueco en el mundo del entretenimiento. Asimismo, recordemos, tuvo un breve romance con Anabel Pantoja.

Víctor Janeiro

El hermano de Jesulín de Ubrique no necesita presentación, pues él y su familia son bastante conocidos en nuestro país. Además, Víctor Janeiro ha formado parte de diversos programas televisivos a los largo de los años. En varios ha sido el gran ganador, siendo Supervivientes uno de ellos. Según informa PocoPasaTV, el torero regresa a los Cayos Cochinos después de más de 20 años de su última vez

Arkano

El joven participó en Supervivientes en la edición de 2024. No ganó el concurso, pero si conquistó a la audiencia. Según informa El Economista, el rapero regresaría para vivir una segunda experiencia en la isla más conocida de la televisión.

María Jesús Ruiz

La conocida colaboradora televisiva regresaría a Supervivientes tras su paso por la edición de 2018. A lo largo de los años, la hemos podido ver en varios formatos televisivos. De hecho, llegó a ganar Gran Hermano Dúo.

Damián Quintero

Indiscutiblemente, Damián Quintero es uno de los ex concursantes más recientes de Supervivientes. El deportista español tiene una gran trayectoria en el mundo del kárate y participó en el formato el pasado 2025. Según ha revelado YoTele, ahora regresa como uno de los fichajes de Supervivientes All Stars 3.

Yola Berrocal

La modelo pasó por Supervivientes en 2016 y no lo hizo nada mal. Como segunda finalista, casi se lleva el premio del gran ganador. Ahora, según Bluper, regresa para volver a vivir la aventura. Pues, desde entonces, ha sido colaboradora televisiva en la cadena y ha participado en otros formatos.