Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 6 de octubre: Curro y Ángela llegan a Lisboa y algo no encaja

Después de la esperada boda de la semana pasada y del regreso -aunque fuese en forma de sueño- de Jana, La Promesa continúa con sus tramas. En el capítulo 921, Jacobo se preparó para la llegada de su madre, con la necesidad de aparentar un noviazgo normal con Martina, aunque Adriano los avisó de que ese matrimonio falso sería una tortura para los tres. Simona y Candela no entendieron el despido de Pía, y Tomasa y Julio temieron represalias cuando Alonso felicitó al servicio por la boda, ya que Petra sabía que habían saboteado el banquete. Leocadia siguió presionando a Máximo para que se casara con ella, Samuel y María Fernández decidieron hacer pública su relación empezando por Carlo, y Ciro recibió una llamada que lo avisaba de un problema con la última empresa a la que licenció el motor a espaldas de Manuel.

¿Qué pasa hoy en el capítulo de ‘La Promesa’?

El capítulo 922 traslada a los recién casados a Lisboa. Curro y Ángela llegan al palacio de Máximo y quedan impresionados: jardines inmensos, paredes recubiertas de cerámica y techos ornamentados y pintados que no tienen nada que envidiar a La Promesa. João, el secretario del duque de Buenaventura, los recibe y les presenta una agenda de compromisos. La luna de miel está para disfrutar, pero Ángela nota a Curro un poco raro.

En palacio, Petra renuncia como ama de llaves y asegura que no saboteó el banquete para lucirse. Cristóbal arrincona a Julio para saber si tuvo algo que ver con el sabotaje, aunque él lo niega. Ciro debe viajar para atender un fallo que no sabe solucionar y pide a Lorenzo que vigile a Julieta, que está extraña. Ella intercepta a Manuel, consciente de que desde aquella noche ha vuelto el recuerdo de Jana, hasta que Lorenzo les interrumpe.

Samuel y María Fernández cuentan a Carlo que lucharán por su amor, y él les escucha con entereza porque sabe que se aman. Alonso se despide de Manuel, ya que se marcha unos días a Madrid, un viaje que Máximo confiesa a Leocadia que fue idea suya, y ella le ataca porque sabe lo que pretende.

Por otro lado, Jacobo no quiere que Martina se sacrifique casándose con él, pero ella insiste en que lo hará. Cuando Adriano reniega de la idea, Martina le confiesa que está embarazada.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM nos llama más la atención lo que no se ve en Lisboa que lo que se ve. Que Curro esté raro en plena luna de miel apunta a que sigue cargando con lo que descubrió sobre Jana, y la agenda de João puede ser la excusa perfecta para huir de las preguntas de Ángela. Sobre Petra, creemos que su renuncia llega tarde: el servicio ya había sembrado la duda y dimitir solo les da la razón a quienes sospechaban de ella.

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