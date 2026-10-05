‘La Promesa’, avance de la semana del 5 al 9 de octubre: la luna de miel de Curro y Ángela se tuerce

Tras la boda de Curro y Ángela, La Promesa entra en una semana en la que casi todos los personajes tienen un secreto que esconder. Mientras los recién casados viajan a Lisboa, en palacio se acumulan los sabotajes, los embarazos ocultos y las alianzas rotas. La boda fue el gran acontecimiento de los últimos días, con un capítulo especial en prime time y una aparición de Jana, solo en la imaginación de Curro, justo en el momento del «sí, quiero». Pía, que llevaba meses cargando con la verdad sobre la muerte de la joven, intentó marcharse de palacio y Curro la detuvo en el último momento. Samuel volvió a declararse a María Fernández, Ciro encargó a Lorenzo que vigilara a Julieta, y Martina se mostró dispuesta a casarse con Jacobo para salvarlo.

Lunes 5 de octubre (capítulo 921)

Jacobo se prepara para la inminente llegada de su madre: Martina y él tienen que aparentar un noviazgo normal, aunque Adriano les advierte que ese matrimonio falso será una tortura para los tres. En el servicio, Simona y Candela no entienden por qué han despedido a Pía y todos se preguntan qué ha podido pasar. Alonso felicita a los criados por la boda, pero Tomasa y Julio temen represalias, porque Petra sabe que ellos sabotearon el banquete, aunque el resto del servicio también sospecha de ella. La señora Arcos tiene algo que contar que afectará a todos. Leocadia sigue presionando a Máximo para que cumpla su parte del trato y se case con ella, mientras él, agotado, piensa en tomarse unos días en Madrid. Samuel y María Fernández deciden hacer pública su relación, empezando por decírselo a Carlo, y Ciro recibe una llamada que le avisa de un problema con la última empresa a la que licenció el motor a espaldas de Manuel.

Martes 6 de octubre (capítulo 922)

Curro y Ángela llegan al palacio de Máximo en Lisboa. João, el secretario del duque, les recibe con una agenda de compromisos, y Ángela nota a Curro un poco raro. En palacio, Petra renuncia como ama de llaves alegando que no saboteó el banquete para lucirse, y Cristóbal arrincona a Julio para preguntarle si tuvo algo que ver, algo que él niega. Ciro tiene que viajar para atender un fallo que no sabe resolver y pide a Lorenzo que vigile a Julieta, que está extraña. Ella intercepta a Manuel, consciente de que el recuerdo de Jana ha vuelto desde aquella noche, hasta que Lorenzo les interrumpe.

Samuel y María cuentan a Carlo que lucharán por su amor, y Alonso se despide de Manuel para irse unos días a Madrid, un viaje que Máximo confiesa a Leocadia que fue idea suya. Ella le ataca, sabiendo lo que pretende. Jacobo no quiere que Martina se sacrifique casándose con él, pero ella insiste, y cuando Adriano reniega, confiesa que está embarazada.

Miércoles 7 de octubre (capítulo 923)

Martina le cuenta a Adriano que el hijo es suyo, pero que casarse con Jacobo es la única manera de proteger al bebé. Él insiste en que, si lo hace, será por obligación. Lorenzo mantiene a Julieta bajo vigilancia mientras ella intenta asimilar lo mal que está con Manuel.

En Lisboa, João presiona a Curro para que cumpla la agenda de Máximo, pero los recién casados se escapan a explorar la ciudad y acaban discutiendo por el hermetismo de Curro, que guarda el secreto de lo que Leocadia le hizo a Jana.

Por otro lado, la señora de Figueroa y Máximo negocian a solas los términos de su boda sin ponerse de acuerdo y sin saber que Cristóbal los escucha. El servicio sigue sin fiarse de Julio, que se siente asediado por las indirectas, y Tomasa le pide que aguante la mentira. Carlo confiesa a María Fernández que teme por Janita si ella y Samuel siguen adelante.

Jueves 8 de octubre (capítulo 924)

Manuel y Julieta se confiesan su amor, pero deciden separarse hasta que el heredero se aclare. Julio empieza a acusar el dolor del rechazo de todos y, siguiendo el consejo de Tomasa, aguanta hasta que estalla una discusión casi a golpes que Samuel logra frenar. Adriano promete a Martina hacerse cargo del bebé.

Cristóbal le dice a Leocadia que su boda con Máximo es una transacción y que, si sigue adelante, debe hacerse valer. Samuel convence a María de no anunciar su relación a la ligera porque quien más lo sufriría sería Jana. En Lisboa, Ángela se inquieta al saber que Curro se ha ido a trabajar sin decirle nada, hasta que él confiesa que echó a Pía del palacio. Llegan noticias de la señora Adarre: está buscando trabajo. Julieta, harta, pide a Lorenzo que deje de vigilarla, pero esa noche alguien entra en su habitación y ella se dispone a atacarle.

Viernes 9 de octubre (capítulo 925)

Ángela llama preocupada a Manuel desde Lisboa porque Curro está muy raro, y el heredero decide viajar hasta allí para descubrir qué le ocurre a su hermano. Julieta va a atacar al intruso, pero es Ciro, que ha vuelto para pasar la noche con ella. Máximo advierte a Julio que se adapte como Tomasa o lo despedirá, aunque después habla con el resto del servicio para protegerle.

Manuel promete ayudar a María a su regreso de Lisboa, pero Carlo le recuerda que ni eso salvará a Jana de las habladurías. Julieta descubre a Lorenzo vigilándola y confirma que los manuales se vendieron al doble de su precio. Leocadia comprende que Máximo boicotea las negociaciones porque no quiere casarse. Mientras, Martina, superada, confiesa a Jacobo que está embarazada. Y en Lisboa, Curro sorprende a Ángela con una propuesta: quedarse a vivir allí.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el verdadero problema de esta semana no está en palacio sino en Lisboa. Curro lleva días callando lo que le hizo Leocadia a Jana y, si ahora le propone a Ángela quedarse a vivir allí, puede ser para huir de ese secreto antes de contárselo. Nos parece difícil que ella acepte sin pedir explicaciones. Y Martina nos preocupa: confesar el embarazo a Jacobo en el último momento antes de la llegada de su madre puede acabar de la peor manera.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.