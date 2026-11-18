AQ Acentor anuncia el inicio de la construcción de AQ The One, el rascacielos llamado a ser el nuevo icono residencial en el área metropolitana de Valencia.

Para la ejecución de AQ The One, AQ Acentor ha contratado a Dragados, empresa constructora con amplia experiencia en rascacielos: Torre Ikon en Valencia o las torres Cristal (249 metros) y Foster (248 metros) en Madrid.

Para el diseño arquitectónico de AQ The One, se llevó a cabo un concurso entre equipos de arquitectura de prestigio nacional e internacional, resultando ganador el equipo español de Ingennus con amplia experiencia en proyectos residenciales icónicos como la Torre Zaragoza, el edificio más alto de la capital aragonesa. La comercialización de AQ The One corre a cargo del equipo Básico Homes, que goza de gran reconocimiento en el mercado residencial nacional.

La promoción supondrá una inversión de más de 85 millones de euros y generará unos 800 puestos de trabajo directos e indirectos. Para su ejecución se ha contado con financiación del Banco Santander.

En palabras de Sergio Gálvez, CEO de AQ Acentor: “AQ The One es un proyecto de gran envergadura, que solo es posible gracias a la colaboración de socios de primer nivel, tanto públicos como privados. El inicio de su construcción es un hito que compartimos con todos ellos y que nos permitirá aportar hasta 400 viviendas de calidad, incluyendo su segunda fase, a un mercado con tanta demanda como el área metropolitana de Valencia”.

Con AQ The One, AQ Acentor alcanzará una inversión total de 470 millones de euros en desarrollos residenciales en el área metropolitana de Valencia. AQ The One supone la undécima promoción de la compañía en el Levante y la novena en la ciudad del Turia, consolidando su apuesta por el Levante español.

Un proceso constructivo complejo

La construcción se prolongará hasta finales de 2029 y se iniciará con las obras del bajo rasante, con la excavación de cuatro sótanos que albergarán el garaje, los trasteros y algunos de los sistemas e instalaciones. Una vez alcanzada la cota de calle, el edificio crecerá en torno a un núcleo central de hormigón cuyo encofrado ascenderá con dos grúas ancladas al forjado de cada planta. Este sistema permitirá trabajar en simultáneo en el interior sin tener que concluir la estructura.

Se trata de todo un reto. Como apunta Natalia Rubio, directora territorial de AQ Acentor en Levante: “AQ The One va más allá de una edificación en altura. Por su ubicación, sus calidades y su personalidad, abandera la consolidación de uno de los barrios residenciales con mayor reconocimiento y prestigio de la ciudad de Valencia. Así lo avalan nuestros clientes de las más de 110 viviendas ya vendidas, confirmando los atributos únicos que AQ The One ofrece”.

El desarrollo de AQ The One contempla una mejora directa del entorno público de Burjassot. AQ Acentor acondicionará las zonas verdes del sector, que incluirán espacios ajardinados y zonas de juegos infantiles, además de habilitar nuevos accesos a la estación-intercambiador de Empalme, uno de los principales nodos intermodales de metro y tranvía de Valencia.

Una oferta residencial única, inédita

Todas las viviendas de AQ The One son exteriores. Los balcones volados que definen la silueta de la torre garantizan vistas infinitas desde cada una de ellas: hacia el mar, hacia el casco histórico de Valencia a través de la avenida de las Cortes Valencianas o hacia la Sierra de la Calderona.

Para todos los clientes. AQ The One ha sido diseñado teniendo en cuenta un universo de clientes muy amplio, entendiendo las diferentes necesidades que cada cliente puede requerir. De esta forma, además de ofrecer viviendas de 2 a 4 dormitorios, el equipo de arquitectura diferenció el tamaño de las viviendas según la altura dentro del edificio: por encima de la planta 14, las viviendas aumentarán entre un 20% y un 25% su superficie, hasta alcanzar su cenit en las 2 últimas plantas, donde 4 exclusivos áticos dúplex ofrecerán estancias diáfanas de doble altura como grandes observatorios sobre la ciudad. Además, como insignia de AQ Acentor, los clientes tendrán el privilegio de poder personalizar sus viviendas eligiendo un gran abanico de materiales, acabados e incluso distribución y decoración interior.

La magnitud de AQ The One ha permitido un diseño de las zonas y espacios comunes extraordinario, único, no solo en la capital del Turia, sino en toda España. AQ The One contará con dos grandes áreas de disfrute para sus clientes: una en planta baja y otra en la planta 12 del edificio.

La planta baja, a la que se accederá por un hall espectacular de triple altura emulando al lobby de un hotel de gran lujo, y ofrecerá una piscina familiar orientada a los más peques, salas infantiles para celebraciones, una sala de cine, una sala de actividades dirigidas y una lavandería de gran capacidad. Contará también con una sala de atención y cuidado de mascotas y con una sala de limpieza y mantenimiento para bicicletas. Esta área además ofrecerá un espacio de encuentro, reunión y trabajo para que los clientes puedan atender visitas.

La planta 12 se convertirá en el punto máximo de disfrute para los clientes de AQ The One: una piscina desbordante con solárium como un gran oasis sobrevolando la ciudad, 600 m² con hasta tres salones sociales que podrán unirse en un único espacio equipados con cocina industrial, barra de cócteles, espacios abiertos con terrazas. Completan esta planta un área de bienestar con spa, un gimnasio completamente equipado, una sala de pilates reformer y un coworking y zona de estudio de 200 m². La planta 12 ha sido diseñada con los máximos estándares para proporcionar una experiencia diferenciadora en nuestros clientes y sus invitados.

“En AQ The One queríamos crear el mejor destino residencial de Valencia. Lo hemos conseguido con una torre icónica, unas zonas comunes inéditas, increíbles para todos los sentidos, y unas viviendas en las que los espacios están rodeados por vistas 360º a esta magnífica tierra que es Valencia”, ha señalado Álvaro Marcos, director comercial y de marketing de AQ Acentor.