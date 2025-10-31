Sorpresa inmobiliaria: así es la torre que cambia el skyline de Valencia con pisos de vértigo

Valencia se prepara para transformar su skyline con una nueva torre residencial. Se trata de AQ The One, un edificio de 100 metros de altura y 29 plantas, con un total de 200 viviendas, promovido por la inmobiliaria AQ Acentor que se construirá en Burjassot, muy cerca de la Avenida de las Cortes Valencianas.

Este rascacielos se integrará en un entorno urbano con buenas conexiones, ya que AQ Acentor acondicionará zonas verdes públicas y creará accesos a la estación de metro y tranvía cercana. La empresa invertirá aproximadamente 160 millones de euros en esta primera fase, con una segunda fase prevista para dentro de cuatro años que duplicará el número de viviendas en la parcela adquirida.

AQ The One, la nueva torre que transformará Valencia

«AQ The One es mucho más que un lugar donde vivir: es el inicio de una vida extraordinaria. Viviendas de dos a cuatro dormitorios concebidas para quienes buscan belleza, confort e inspiración en cada detalle. En Valencia, este proyecto único invita a disfrutar: piscina familiar en un gran jardín, cine, espacios de fitness y rincones para compartir. En la planta 12, la experiencia se eleva con con vistas infinitas, piscina para adultos, gimnasio integral, zona wellness con spa, sauna, baño turco, jacuzzi, pileta fría y sala de masajes. Completan este exclusivo nivel una biblioteca y coworking totalmente equipados, salón de eventos con cocinas interiores y exteriores, y una distinguida bodega de vinos y cava de puros», detalla AQ Acentor.

El proyecto ya ha iniciado su comercialización, con una oferta que combina pisos familiares y áticos de alta gama, cuyos precios oscilan entre 401.000 y 1,5 millones de euros. Además de las viviendas, el edificio contará con espacios comunitarios completos: piscina familiar, cine privado, gimnasio, salas de reuniones, spa, biblioteca, solárium y zona de coworking. La planta baja de la Torre en Valencia se diseñará como un lobby a doble altura, mientras que la zona exterior incluirá jardines con paisajismo autóctono, piscina infantil y áreas de ocio para vecinos. El diseño ha sido encargado al estudio de arquitectura Ingennus, responsable de Torre Zaragoza en Zaragoza, entre otros proyectos.

La promoción AQ The One en Burjassot ofrece diversas tipologías de viviendas. Entre los pisos disponibles, se incluyen unidades de dos dormitorios con una superficie construida de 97,4 m², con precios que oscilan entre 401.000 y 418.000 euros. También se ofertan pisos de tres dormitorios con 127,05 m², cuyo precio asciende a 480.000 euros, y áticos de lujo de tres dormitorios con 213,49 m², cuyo valor alcanza los 1,5 millones de euros. Todas las viviendas se encuentran en régimen de venta libre e incluyen plazas de garaje y trastero.

Zonas comunes

«La planta baja se presenta como el epicentro de la energía y la socialización, un entorno dinámico diseñado para el entretenimiento, la conexión entre personas y la movilidad inteligente, donde cada espacio invita a compartir experiencias y disfrutar del ritmo vibrante de la vida cotidiana. En esta zona se encuentra la piscina familiar integrada en el gran jardín, una sala de cine, una sala para clases de cardio y varias salas de reuniones. Los más pequeños cuentan con una zona de juegos infantil y juvenil, equipada con una cocina pensada para celebraciones.

Además, en esta zona encontrarás sala de lavado de mascotas, una lavandería industrial y un taller de mantenimiento para bicicletas, patinetes y otros dispositivos de movilidad personal. En línea con el compromiso con la sostenibilidad, esta planta alberga una estación de carga para vehículos eléctricos, incluyendo coches, motos, bicicletas y patinetes».

Nuevo barrio de rascacielos

Paralelamente, la ciudad también prepara la construcción de un nuevo barrio de rascacielos, liderado por la promotora Atitlan y el fondo británico Hayfin, que promete redefinir la zona entre la Ciudad de las Artes y la Marina. Este desarrollo se ubica en el PAI del Grao, una parcela de 160.000 metros cuadrados que anteriormente albergó el circuito urbano de Fórmula 1. El plan contempla la construcción de 15 edificios de entre 29 y 42 plantas, y la torre más alta estará situado frente a la Marina de Valencia.

La iniciativa integrará viviendas, oficinas y zonas verdes, incluyendo un tramo del antiguo cauce del Turia, renaturalizado con árboles y pasarelas para peatones. La idea es crear un espacio urbano que combine vivienda, ocio y áreas de esparcimiento. El futuro barrio contará con 3.204 viviendas y 95.000 metros cuadrados de suelo terciario, además de zonas verdes, carriles bici y depósitos de tormentas con suelo permeable para prevenir inundaciones.

Aunque no habrá centros comerciales en la zona, sí se permitirá la instalación de comercios en las plantas bajas de los edificios. El proyecto también conserva el cementerio del Grao, ubicado entre las futuras torres, integrando así la memoria histórica en el nuevo desarrollo urbano. Según los responsables municipales, se espera que las obras comiencen en unos dos años.

En conjunto, ambos proyectos, The One en Burjassot y el barrio de rascacielos del PAI del Grao, proyecta un cambio notable en el panorama residencial y arquitectónico de Valencia.