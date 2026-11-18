Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
Este miércoles 18 de noviembre, la actualidad política pasa por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha cancelado su agenda de mítines y actos electorales en las jornadas del miércoles y el jueves para prepararse el ‘cara a cara’ con el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez. La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará este ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo este jueves 19 de noviembre, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado.
De igual manera, ya se han acordado los bloques temáticos de ese debate: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.
Por otro lado, el Rey Felipe VI recibe este miércoles las cartas credenciales de seis nuevos embajadores que representarán a partir de ahora a sus respectivos países en España, entre ellos el de Alemania, según ha informado Zarzuela. Todos ellos acudirán al Palacio Real para complementar una ceremonia protocolaria que se ha mantenido prácticamente inalterada desde el siglo XVIII y que les permitirá a partir de ahora acudir a actos oficiales en presencia del monarca.
El primero en hacerlo será el nuevo embajador de Malta, Simon Pullicino, a quien seguirá la nueva representante de Honduras, Ana Paola Hall, y tras ella hará lo propio el nuevo embajador de Astria, Peter Huber. A continuación, será el turno del nuevo embajador de Estonia, Lembit Uibo, tras el cual se desplazará hasta el Palacio Real el nuevo embajador alemán, Heiko Christoph Thoms. La jornada de presentación de cartas credenciales la completará el nuevo representante de Irak, en Madrid, Alí Shimran Hachem Albaay.
Pedro Sánchez justifica su ausencia en el funeral de Urda: «Nuestro Estado es aconfesional»
Sobre su ausencia en el funeral de las víctimas del accidente de Urda, el presidente del Gobierno se ha justificado diciendo que España es un Estado «aconfesional».
Pedro Sánchez: «Con los presupuestos prorrogados hemos podido aumentar la inversión en el sistema ferroviario»
Durante su entrevista en Espejo Público (Antena 3), Pedro Sánchez ha asegurado que, con la prórroga de los presupuestos generales, se ha podido «aumentar la inversión» en el sistema ferroviario a pesar de las dos tragedias vividas en Adamuz y Urda.
Pedro Sánchez: «He construido un millón de viviendas»
El presidente del Gobierno ha asegurado durante una entrevista en Antena 3 que, durante su Gobierno, ha construido un millón de viviendas.
La Diputación Permanente del Congreso vota hoy los siete últimos decretos ley del Gobierno
La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, se reunirá este miércoles para debatir y votar hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno en el último mes.
Estos decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días paras decidir si se convalidan o se derogan.
Como la Cámara se disolvió al convocarse las elecciones, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts. Este órgano cuenta con 69 miembros y PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa al Grupo Mixto, suman 34 votos; frente a los 34 de PP, Vox y Junts, por lo que el voto del PNV resulta decisivo para alcanzar una mayoría de 35.
Feijóo se despeja la agenda miércoles y jueves para preparar el ‘cara a cara’ con Sánchez del día 19
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha despejado su agenda de mítines y actos electorales en las jornada del miércoles y el jueves para prepararse el ‘cara a cara’ con el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez.
La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará este ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo este jueves 19 de noviembre, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado.
Ya se han acordado los bloques temáticos de ese debate: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.
Pedro Sánchez sobre la financiación del PSOE: «Absoluta tranquilidad y transparencia»
Sobre la financiación ilegal del PSOE, el presidente del Gobierno se ha mostrado tranquilo, asegurando que en el partido hay «absoluta tranquilidad y transparencia».