Este miércoles 18 de noviembre, la actualidad política pasa por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha cancelado su agenda de mítines y actos electorales en las jornadas del miércoles y el jueves para prepararse el ‘cara a cara’ con el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez. La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará este ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo este jueves 19 de noviembre, que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado.

De igual manera, ya se han acordado los bloques temáticos de ese debate: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

Por otro lado, el Rey Felipe VI recibe este miércoles las cartas credenciales de seis nuevos embajadores que representarán a partir de ahora a sus respectivos países en España, entre ellos el de Alemania, según ha informado Zarzuela. Todos ellos acudirán al Palacio Real para complementar una ceremonia protocolaria que se ha mantenido prácticamente inalterada desde el siglo XVIII y que les permitirá a partir de ahora acudir a actos oficiales en presencia del monarca.

El primero en hacerlo será el nuevo embajador de Malta, Simon Pullicino, a quien seguirá la nueva representante de Honduras, Ana Paola Hall, y tras ella hará lo propio el nuevo embajador de Astria, Peter Huber. A continuación, será el turno del nuevo embajador de Estonia, Lembit Uibo, tras el cual se desplazará hasta el Palacio Real el nuevo embajador alemán, Heiko Christoph Thoms. La jornada de presentación de cartas credenciales la completará el nuevo representante de Irak, en Madrid, Alí Shimran Hachem Albaay.