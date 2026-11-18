El rompehielos Storis, el más nuevo de la Guardia Costera de Estados Unidos, ha vuelto a Seattle tras 133 días en el Ártico y en aguas de Alaska. Durante la misión vigiló a cuatro buques de investigación con bandera china que operaban sobre la plataforma continental extendida de Estados Unidos. Así lo ha contado la Guardia Costera del Pacífico este 17 de noviembre de 2026.

El barco llegó el sábado 14 a su puerto base provisional. En total, recorrió más de 17.000 millas náuticas, unos 31.000 kilómetros.

Durante ese tiempo fue el único buque de superficie estadounidense en el Alto Ártico, una región donde EEUU ya marcó otros hitos. En 1958, el USS Nautilus se convirtió en el primer submarino nuclear en cruzar bajo el Polo Norte.

Cuatro buques chinos vigilados

La patrulla formaba parte de la operación Frontier Sentinel. En ella, el Storis pasó más de 300 horas vigilando buques de investigación extranjeros por todo el Ártico.

Uno de ellos fue el buque chino Xue Long 2. Una foto de la Guardia Costera lo muestra el 29 de julio, rojo y blanco, entre placas de hielo y visto desde la cubierta de vuelo del Storis.

Otro de los barcos vigilados fue el Ji Di, el 17 de septiembre. Según los pies de foto oficiales, los dos operaban dentro de la plataforma continental extendida de Estados Unidos.

La nota no dice qué hacían allí esos barcos ni si hubo algún contacto con ellos. Tampoco nombra a los otros dos buques chinos.

Primera misión policial en 20 años

La Guardia Costera destaca otro dato. Es la primera misión designada para hacer cumplir la ley que hace un rompehielos polar en más de 20 años. El servicio no es nuevo en ese terreno: ya trabajó con el FBI en un caso de buques hackeados en el golfo de México.

En el mar de Bering, la tripulación inspeccionó varios pesqueros. Una de esas inspecciones fue conjunta con la oficina policial de la NOAA, la agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos, e incluyó una planta de procesado de pescado.

El Storis también ayudó al pesquero Aleutian Dream, que había encallado. Le dio la primera asistencia y lo escoltó de vuelta hasta Dutch Harbor, en Alaska.

Disparos entre el hielo

Uno de los momentos más llamativos llegó el 18 de septiembre. La tripulación hizo un ejercicio de tiro real en aguas del Ártico cubiertas de hielo.

Según la Guardia Costera, es el primero que hace uno de sus buques de superficie en esas condiciones en décadas. Sirvió para que la tripulación se familiarizara con el uso de armas en condiciones extremas.

Según la Guardia Costera, los datos recogidos deberían servir para decidir cómo entrenan y mantienen sus armas los futuros barcos del servicio en el Ártico. También cómo llevan a cabo allí sus misiones de defensa nacional.

Un repostaje simulado de cerca

Cerca de Unalaska, en Alaska, el Storis ensayó un reabastecimiento en el mar con el guardacostas Stratton. Lo hizo con su sistema de posicionamiento dinámico y sus sensores de a bordo.

Las dos tripulaciones demostraron que pueden maniobrar muy cerca una de otra. Esa capacidad es la que se necesita para repostar y abastecer a otros barcos en zonas aisladas.

Durante la patrulla navegó también junto a los guardacostas Munro y Fir y al buque canadiense HMCS Max Bernays, en la operación Tundra Merlin.

Drones a temperaturas extremas

En el mar de Bering, el Storis colaboró con el centro de investigación de la Guardia Costera y con la Unidad de Innovación de Defensa. Juntos probaron drones aéreos con frío extremo: cinco salidas y nueve horas de vuelo en total.

Esas pruebas forman parte de una alianza entre Estados Unidos, Canadá y Finlandia. Su objetivo es tener cuanto antes drones capaces de apoyar las misiones polares.

No son los únicos aliados que apuestan por los drones en el mar. La Royal Navy, por ejemplo, compra a Noruega buques nodriza que llevarán drones cazaminas.

110 metros y casi 15.000 toneladas

El Storis es un rompehielos medio de 360 pies, unos 110 metros de eslora, y desplaza casi 15.000 toneladas. Le mueven cuatro motores diésel que suman 22.500 caballos.

Con esa potencia puede avanzar a cinco nudos, unos 9 kilómetros por hora, a través de casi un metro de hielo. Opera en las altas latitudes junto a otros dos rompehielos de la Guardia Costera, el Healy y el Polar Star.

Su comandante, el capitán Corey Kerns, cree que el barco ha marcado el camino. «Servimos en un momento de grandes cambios en nuestro servicio, en nuestro país y en el mundo», dijo.

Según Kerns, el trabajo de la tripulación convirtió al Storis en un buque militar multimisión. Y añadió que ha sentado el precedente para las futuras operaciones de la Guardia Costera en el Ártico y Alaska.

La información se ha publicado en la nota de la Guardia Costera de Estados Unidos del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Guardia Costera de EEUU.