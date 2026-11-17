El Reino Unido comprará tres buques nodriza de diseño noruego para la Royal Navy, desde los que operarán drones y otros sistemas sin tripulación que cazan minas en el mar. Lo confirmaron el 12 de noviembre de 2026 en Oslo el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, y su homólogo noruego, Tore O. Sandvik, según la nota del Ministerio de Defensa británico.

El anuncio llegó durante el Atlantic Future Forum. El primer barco llegará en 2031 y el acuerdo deja abierta la compra de otros tres. Para esta adquisición, el Plan de Inversión en Defensa británico reserva 90 millones de libras adicionales.

Barcos para drones cazaminas

Según el ministerio, los tres buques harán de nave nodriza para sistemas que detectan y destruyen minas marinas. Con ellos, esa tarea será «más segura, más rápida y más eficaz». Los drones se acercan al peligro y los marinos trabajan a distancia.

La Royal Navy ya prueba drones de este tipo. Uno es Apollo, una embarcación autónoma que se baja al agua desde un barco mayor para rastrear el fondo en busca de minas, según una nota de Defence Equipment and Support de diciembre de 2024.

Londres llama a estos barcos Offshore Support Vessels. En Noruega se conocen como buques estandarizados.

El Gobierno británico enmarca la compra en la llamada Hybrid Navy, una marina que mezcla barcos con tripulación y vehículos autónomos. Los buques apoyarán también la lucha antisubmarina en el flanco norte de la OTAN, añade la nota. El ministerio los presenta además como barcos desplegables en cualquier parte del mundo.

Londres entra en el P1118

Con este acuerdo, el Reino Unido se suma al programa P1118 de buques estandarizados de Noruega. Es uno de los grandes proyectos navales del país nórdico. La compra irá por el Maritime Capability Partnership Framework (MCPF), un marco de cooperación de gobierno a gobierno.

Sandvik lo explicó así en la nota británica: «Operar plataformas similares reforzará la cooperación entre nuestras armadas y mejorará aún más nuestra capacidad de operar juntos sin fisuras».

El ministro noruego ligó la compra al acuerdo Lunna House. Londres y Oslo lo presentaron el 4 de diciembre de 2025, según la nota del Gobierno británico de aquel día. Su objetivo es una flota común de fragatas antisubmarinas en el Atlántico Norte.

Detrás, las fragatas Type 26

La operación forma parte del acuerdo de exportación de fragatas Type 26 a Noruega. Por valor, el ministerio lo describe como el mayor contrato de exportación de buques de guerra de la historia británica. Son 10.000 millones de libras.

Ese contrato sostiene 4.000 empleos en la cadena de suministro del Reino Unido. Más de 2.000 están en los astilleros de BAE Systems en Glasgow.

La flota común del acuerdo Lunna House tendrá ocho fragatas Type 26 británicas y al menos cinco noruegas. Con los buques nodriza, las dos armadas compartirán también barcos parecidos para la guerra contra las minas.

Ormuz y las minas

«Este acuerdo refuerza nuestra capacidad de proteger la libertad de navegación, que es crítica para nuestra seguridad y nuestra economía», afirmó Streeting.

El ministerio británico recuerda que el riesgo de las minas ha ganado peso tras el minado ilegal del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Según la nota, ese minado ha alterado mucho el comercio mundial de energía.

Streeting añadió que la compra pone «la tecnología moderna más reciente en manos de nuestros marinos». El Reino Unido lleva meses apostando por los sistemas sin tripulación en el mar. Liderará tres sensores para drones submarinos dentro de AUKUS y ya probó un submarino no tripulado que disparó un torpedo pesado estadounidense.

Las marinas buscan también defensas más baratas frente a los drones, como muestra la vuelta de los cañones a bordo de las fragatas.

Atlantic Net, la otra red

En el mismo foro de Oslo, el ministerio destacó otros compromisos. Uno es Atlantic Net, un contrato de 90 millones de libras con la empresa Ocean Infinity. Unirá sistemas autónomos y sensores avanzados para vigilar amenazas submarinas en el Atlántico Norte.

Es la primera fase del programa Atlantic Bastion de la Royal Navy, según la nota del 10 de noviembre sobre Atlantic Net. Sostendrá casi 200 empleos cualificados. La empresa Arondite, por su parte, invertirá 35 millones de libras en cinco años para abrir una oficina en Oslo.

Astillero y diseño, sin anunciar

La nota del 12 de noviembre no dice qué astillero construirá los barcos ni cuál será su diseño final. Tampoco cuenta cuántos drones llevará cada uno.

Tampoco aclara si los 90 millones de libras cubren todo el coste o solo una parte. Hasta 2031 la Royal Navy no recibirá el primer buque, y la opción de los otros tres sigue abierta.

La información se ha publicado en la nota del Ministerio de Defensa británico del 12 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa británico.