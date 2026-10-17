Primera vez para el Reino Unido y EEUU: un submarino no tripulado británico de 12 metros dispara un torpedo pesado estadounidense de más de 1,5 toneladas

El 13 de septiembre de 2026, en un campo de pruebas submarinas británico junto a Kyle of Lochalsh, en la costa noroeste de Escocia, un submarino sin nadie a bordo soltó un torpedo pesado estadounidense Mk 48. Es la primera vez que el Reino Unido o Estados Unidos lanzan un torpedo desde un submarino no tripulado y no desde uno con dotación.

El vehículo es el XV Excalibur, un sumergible experimental de 12 metros de eslora y 19 toneladas fabricado por la empresa MSubs en Plymouth. El torpedo, según la Royal Navy, pesa «más de 1,5 toneladas», mide «casi seis metros» y está diseñado para destruir submarinos y buques de guerra enemigos.

«Esta prueba con éxito marca una primicia histórica para la guerra submarina aliada», dijo el almirante Daryl Caudle, jefe de Operaciones Navales de Estados Unidos, en la nota de la US Navy del 22 de septiembre.

Un torpedo estadounidense lanzado desde un dron británico

La prueba se hizo en el BUTEC (British Underwater Test and Evaluation Centre), un campo de tiro submarino que gestiona la empresa QinetiQ para el Ministerio de Defensa británico. Allí, el Excalibur, «adaptado con un sistema de gestión especializado», disparó y controló un Mk 48 Mod 4, según la Royal Navy.

El arma era una versión de ejercicio, «inerte y recuperable», es decir, sin carga explosiva y pensada para sacarla del agua después del lanzamiento. El Mk 48 es el torpedo pesado de los submarinos estadounidenses y, según la Royal Navy, lo usan «media docena de marinas» en todo el mundo. Con un único Mark 48, un submarino de ataque estadounidense hundió en marzo un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka.

La US Navy explica que la prueba «validó la integración mecánica, eléctrica y de software de una carga cinética estadounidense en un vehículo autónomo aliado». La Royal Navy añade que «ni el torpedo ni el XLUUV se diseñaron para desplegarse de esta manera».

«Demostrar que podemos lanzar sin fisuras un torpedo pesado estadounidense desde un vehículo submarino autónomo de la Royal Navy valida nuestra visión compartida de una verdadera intercambiabilidad», añadió Caudle. Con «intercambiabilidad» se refiere a que las armas de un aliado puedan montarse en las plataformas del otro.

Excalibur, el mayor submarino sin tripulación de la Royal Navy

XLUUV son las siglas en inglés de vehículo submarino no tripulado extragrande. El Excalibur se presentó el 15 de mayo de 2025 en la base naval de Devonport como el resultado de los tres años del Proyecto Cetus y «el mayor buque submarino no tripulado probado hasta ahora por la Marina», según la nota de la Royal Navy de aquel día. Mide 12 metros de largo y dos de ancho.

«En nuestro camino hacia la autonomía y la masa, es vital aprender haciendo, y Excalibur será nuestro mecanismo para entender la complejidad y los retos de operar en el futuro un equipo de buques y sistemas tripulados y no tripulados bajo el agua», dijo entonces el contraalmirante James Parkin, director de Desarrollo de la Marina británica.

La misma nota dejaba claro su papel: «Como demostrador, el buque no realizará tareas operativas, pero dará forma a conceptos futuros». Su nombre recuerda la leyenda artúrica y a un submarino experimental de alta velocidad que la Royal Navy probó en los años cincuenta y sesenta.

Seis meses de trabajo dentro de AUKUS

El ensayo, con el nombre en clave Proyecto Broadsword/Trial Iron, forma parte del Pilar 2 de AUKUS, la alianza de defensa entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Ese pilar se dedica al desarrollo rápido de capacidades militares avanzadas, como los sistemas autónomos.

Según la US Navy, el proyecto lo aprobó en febrero de 2026 la Oficina de Capacidades Rápidas del Departamento de la Marina (DONRCO) y se ejecutó «en menos de siete meses». La Royal Navy habla de seis meses de preparación y de un experimento de tres semanas en el que participaron también la unidad de autonomía del Submarine Delivery Group británico, MSubs y QinetiQ.

«En solo seis meses, los equipos británicos y estadounidenses, con el apoyo de la industria, han entregado una capacidad de combate creíble», afirmó el general Sir Gwyn Jenkins, First Sea Lord, el máximo responsable de la Royal Navy. «XV Excalibur es un potente ejemplo de cómo los buques sin tripulación, combinados con nuestros buques de guerra y submarinos tripulados, darán más poder de combate bajo las olas, y a la vez reducirán el riesgo para nuestra gente», añadió.

El capitán de corbeta David Iwanek, director británico del ensayo, fue más lejos: «No se puede exagerar la importancia de este logro: abre el camino a un salto cualitativo en la letalidad submarina».

Londres lo anunció de camino a la ONU

El Gobierno británico hizo público el disparo el 22 de septiembre, en una nota de Downing Street sobre el viaje del primer ministro, Andy Burnham, a la Asamblea General de la ONU. Según ese texto, fue «la primera vez que cualquiera de los dos países lanzaba un torpedo desde un buque submarino no tripulado, en lugar de un submarino tripulado».

CUTLASS y el Dive-XL de Anduril, la siguiente fase

La Royal Navy presenta este lanzamiento como «el primero de una serie de ensayos» impulsados por Estados Unidos que irán ganando alcance y complejidad, con el objetivo de llevar a operaciones reales vehículos no tripulados capaces de lanzar torpedos.

La US Navy ya ha puesto nombre al siguiente paso: el Proyecto CUTLASS, que usará el Dive-XL, un gran dron submarino de la empresa estadounidense Anduril. Esa fase abordará la integración de cargas, la arquitectura de mando y control y los escenarios de empleo táctico.

«No vamos a esperar diez años a una única plataforma hecha a medida», dijo la vicealmirante Seiko Okano, directora de la DONRCO. El vicealmirante Robert Gaucher, director de Programas de Submarinos de la US Navy, calificó el lanzamiento desde el XLUUV de «primer paso importante para desarrollar la letalidad de nuestros sistemas submarinos autónomos». China, por su parte, ya prueba drones submarinos aún mayores.

Lo que la prueba todavía no demuestra

El torpedo no llevaba explosivo, y ninguna de las dos marinas ha detallado si iba dirigido contra un blanco ni cómo se controló el Excalibur durante el disparo. La nota de Downing Street habla de un «histórico disparo real», mientras que la Royal Navy y la US Navy precisan que se usó un torpedo de ejercicio.

No hay fecha para que un dron así entre en servicio armado, y el propio Excalibur sigue siendo un buque experimental.

La nota de la US Navy se publicó el 22 de septiembre de 2026 y la de la Royal Navy, el 30 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: MSubs / Royal Navy.