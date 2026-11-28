«Los Vikingos, ahí nada más que droga. Ahí no os metáis». Es la primera advertencia que recibe Cake Minuesa al recorrer con su cámara el Sector Sur de Córdoba, uno de los barrios que, según sus propios vecinos, se ha convertido en un foco de inseguridad a apenas diez minutos del centro de la ciudad.

El aviso se repite varias veces durante el reportaje. «La cámara es que se la van a quitar o os van a dar una puñalada o lo que sea. Tened mucho cuidado, pero mucho cuidado. Os lo digo de corazón», insiste un residente. «Que os pinchan, que es que os pinchan».

Los vecinos señalan la zona de Los Vikingos y la calle Torremolinos como los puntos más conflictivos. «Suele ser mucho de venta de droga y más delincuencia», explica uno de ellos. Una vecina enumera lo que, según asegura, se vende en el barrio: «Cocaína, caballo, éxtasis, de todas las clases de droga, cristal, fentanilo». Otro residente relaciona directamente el menudeo con los robos: «La droga necesita dinero, y más si está enganchado a la heroína».

Marta León, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, que acompaña al equipo durante el recorrido, confirma que «existe un problema de menudeo de droga» y describe escenas de consumo en plena calle: «Nadie quiere ver en un parque, en un banco, a una persona drogándose». Durante la grabación, Jesús Barranco señala a un hombre tumbado en la vía pública: «Está dentro de una bolsa. Se ha tapado con una bolsa».

Miedo a la salida del colegio

El testimonio más duro es el de una madre del barrio que relata cómo su hija, al salir del instituto, fue seguida por un hombre de origen marroquí. Un vecino la protegió y avisó a la familia, y poco después llegaron la Policía Nacional y la Policía Local, que detuvieron al presunto agresor. La madre denuncia que la orden de alejamiento impuesta es de 200 metros, «cuando él vive a 400 metros de donde estudia mi hija».

El temor se ha extendido. A la puerta de los colegios, varios padres admiten que acompañan a sus hijos en el trayecto de ida y vuelta. «Para que no le pase nada en el camino», resume una madre. «Está el barrio muy malamente», añade otra. Los vecinos también hablan de intentos de secuestro de menores, aunque sus relatos sobre estos episodios resultan imprecisos.

Edificios okupados a la entrada de la ciudad

El reportaje recorre también el antiguo edificio de UGT, hoy cerrado tras, según los vecinos, sucesivos incendios provocados por okupas, y el antiguo hotel Mariano, situado en una de las entradas a Córdoba. «Está todo lleno de inmigrantes», afirma Barranco. El edificio, tapiado, sigue habitado: los ocupantes acceden por la terraza o trepando por una cuerda.

«Esto es con lo que se encuentra cualquier ciudadano que viene a Córdoba: tapiado, ocupado y con inseguridad», concluye Minuesa.

Según León, la mayor preocupación vecinal hoy, además de la delincuencia, es el aumento de la inmigración ilegal en el barrio. Algunos residentes describen un cambio demográfico acelerado: «Españoles ya poco».