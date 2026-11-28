El PP de la provincia de Valencia ha presentado este sábado sendas denuncias ante la Junta Electoral. Una está dirigida contra Vicent Mascarell, el número 2 de facto del PSOE valenciano de la secretaria general del PSPV, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, por la publicación de encuestas encubiertas bajo la apariencia de pedidos de fruta en su perfil personal de la red social X en la jornada de reflexión de este sábado y las dos anteriores. La otra es contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas y número 4 de la lista del PSOE de estas elecciones generales por la provincia de Valencia, José Muñoz. Vox también ha denunciado ante la junta electoral a ambos, como han confirmado a OKDIARIO fuentes de esta última formación.

🍊🍎🥝 ¡La demanda de frutas continua. Los proveedores apuntan los pedidos en el siguiente sentido: 🔴 🍓 33,2% | 136 cajas 🔵 🫐 31,1 % | 127 cajas 🟢 🍏 14,5 % | 42cajas 🟣 🍇 7,2 % | 10 cajas 🚀 Quedan 36h para que se cierre la temporada. La fresa 🍓 y la uva 🍇 va creciendo — Vicent Mascarell/♥️🎯🍉 (@vicentmascarell) November 28, 2026

En la denuncia del PP ante la Junta Electoral contra José Muñoz, número 4 de la lista de los socialistas en la provincia de Valencia para estas elecciones generales, que encabeza Pilar Bernabé, los populares acusan a Muñoz de publicar un tuit, también en su perfil personal de X, en el que sobre fondo rojo aparece: «El PSOE está muy cerca de quitarle a la derecha un diputado por Valencia». Pero, además, y de ahí la denuncia, justo debajo, aparece: «Tu voto es más necesario que nunca» y la inscripción PSOE junto a una barra inclinada y un corazón, por lo que supuestamente estaría pidiendo el voto en la jornada de reflexión.

PARA REFLEXIONAR 🌹 https://t.co/FMo80B0fSN — Jose Muñoz (@JMLladro) November 28, 2026

En el caso de Vicent Mascarell, el escrito del PP pide a la Junta Electoral esclarecer si los porcentajes y cantidades que Vicent Mascarell atribuye en su publicación a cada fruta ocultan, supuestamente, resultados de encuestas electorales mediante lenguaje figurado. Fuentes populares han recordado al respecto la prohibición de publicar y difundir sondeos durante los cinco días anteriores a las votaciones.

En su denuncia ante la Junta Electoral, el PP solicita que se compruebe el contenido de las publicaciones de Vicent Mascarell, la autoría y el alcance que haya podido tener y que se compruebe si el partido del que Vicent Mascarell es secretario de Organización, el PSPV, que dirige la ministra Diana Morant, pudiera haber participado en la elaboración de las mismas. Para el caso en que la Junta Electoral vea indicios de delito, el PP pide que se deduzca testimonio y se envíe a la Fiscalía.

En el caso de José Muñoz, el PP solicita, entre otras cuestiones, que, si se aprecia delito electoral, se deduzca testimonio y se envíe al Ministerio Fiscal. Y que, si los hechos carecieran de relevancia penal, se le incoe expediente sancionador.