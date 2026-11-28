Madrid está lleno de bares en los que comer un buen bocadillo, pero pocos pueden presumir de servir uno que tiene un kilo de peso. Y para encontrarlo hay que acercarse hasta Melo’s, uno de esos establecimientos que llevan décadas formando parte del paisaje gastronómico de la capital y cuya fama ha terminado traspasando las fronteras del barrio de Lavapiés.

Su plato estrella tiene además un nombre difícil de olvidar: La Zapatilla. Y entendemos el porqué, ya que detrás se esconde un contundente bocadillo elaborado con pan gallego, lacón a la plancha y queso de tetilla fundido. Una combinación sencilla que ha convertido este plato en todo un reclamo y que muchos comparten en redes sociales, donde sorprende tanto por su tamaño como por la cantidad de ingredientes que lleva en su interior.

La Zapatilla, el bocadillo de un kilo que triunfa en Madrid

A primera vista ya resulta evidente que no estamos ante un bocadillo convencional. La Zapatilla pesa alrededor de un kilo y está pensada, principalmente, para compartir. Según explican desde el propio establecimiento, se prepara con aproximadamente 500 gramos de lacón, 250 gramos de queso gallego de tetilla y otros 250 gramos de pan.

El proceso tampoco tiene demasiados secretos. El pan de hogaza pasa por la plancha hasta quedar tostado y crujiente. Después se añade una cantidad generosa de lacón y el queso, que termina fundiéndose con el calor hasta cubrir buena parte del relleno. El resultado es un bocadillo especialmente contundente que se sirve entero o para compartir entre varias personas.

Un bocadillo gigante por muy poco

El tamaño no es lo único que sorprende a quienes descubren La Zapatilla por primera vez ya que el precio es algo que también sorprende. El bocadillo cuesta 16 euros, una cifra que resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta sus dimensiones y que está pensada para que puedan comer dos personas e incluso más si tenemos en cuenta que por el peso y la cantidad de queso y lacón que lleva dentro, da para que coman varias personas perfectamente.

Un bar de Lavapiés con más de 40 años de historia

Melo’s abrió sus puertas en Lavapiés hace más de cuatro décadas y ha conseguido conservar buena parte de la esencia de los tradicionales bares de raciones madrileños. El establecimiento original se encuentra en el número 44 de la calle Ave María y su propuesta mantiene una marcada influencia gallega. La Zapatilla es su plato más conocido, aunque no es la única opción de la carta. Entre sus especialidades aparecen también los pinchos de tortilla, los pimientos de Padrón, las empanadas, la morcilla o las croquetas que como el bocadillo son de gran tamaño que tampoco pasan precisamente desapercibidas y que se venden a 2 euros la unidad.

Sin embargo, es el bocadillo de lacón y queso el que continúa llevándose buena parte del protagonismo y el que ha convertido a Melo’s en un lugar conocido incluso entre quienes nunca han pisado el establecimiento ya que en los últimos años además, es un bar que siempre se recomienda en redes entre los de mejor calidad-preci de Madrid.

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Cortan más de 30 kilos de lacón al día

El volumen de bocadillos que se prepara permite hacerse una idea de su popularidad. Según se explica en uno de los vídeos que le han dedicado al bar en TikTok, en Melo’s pueden llegar a cortar más de 30 kilos de lacón en un solo día para elaborar su famosa Zapatilla. El ingrediente se pasa por la plancha antes de colocarlo sobre el pan y se acompaña de una abundante capa de queso de tetilla. Después llega el último golpe de calor para conseguir que el queso quede completamente fundido y el pan adquiera ese aspecto dorado que caracteriza al bocadillo.

Una receta sin demasiadas complicaciones que ha sobrevivido al paso de los años prácticamente sin necesidad de reinventarse. Precisamente esa sencillez es una de las características que explican que el local continúe asociado a la cocina tradicional y a las raciones abundantes.

Melo’s ya tiene dos locales en Madrid

Quienes quieran probar La Zapatilla tienen actualmente dos opciones. El establecimiento original continúa en la calle Ave María, 44, en Lavapiés, donde comenzó la historia del negocio y donde se mantiene el ambiente de bar tradicional que lo hizo popular. A este local se sumó posteriormente otro en la calle Andrés Mellado, 16, en la zona de Moncloa-Argüelles. Allí se mantiene el mismo concepto y, por supuesto, también puede pedirse el gigantesco bocadillo de lacón y queso tanto para tomar allí como para llevar.

Dos direcciones para probar una de esas recetas que se han convertido en parte de la gastronomía popular madrileña. Porque entre tanta propuesta nueva y restaurantes de moda, a veces basta con pan tostado, lacón y queso fundido para conseguir un bocadillo capaz de pesar un kilo y seguir atrayendo clientes después de más de cuatro décadas.