Una experta explica como comer un bocadillo «de forma elegante» y se lía la mundial en redes: «Esta no me ha visto a mi»

Se lía mundial en redes, una experta indica como comer un bocadillo de forma elegante algo que quizás nos sorprenderá. Este tipo de bocado que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Salir de casa para comer un bocadillo gourmet o un simple bocado de esos que nos permitimos al salir de casa es algo que deberemos empezar a tener en cuenta, sobre todo, si descubrimos lo que podemos conseguir con un tipo de comida que puede ser más elegante.

Este elemento que tenemos por delante puede ser la que nos afectará de lleno, en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Este elemento que nos acompañará en breve puede acabar siendo un desastre si no sabemos cómo comerlo de la mejor manera posible. Será el momento de aprovechar cada elemento que tenemos por delante y que puede ser lo que nos acompañará en breve. Una situación del todo inesperada que puede ser la que nos ha dado alguna que otra sorpresa.

Esta es la forma de comer un bocadillo de forma elegante

Las redes arden con una experta en protocolo que hace visible lo que es invisible. No comemos bien el bocadillo, sino que lo estamos haciendo mal. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que, sin duda alguna, pueden acabar generando más de una sorpresa.

En estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada elemento cuenta y lo hace de una forma que nos dejará en shock. Cuando cómenos un bocadillo hay que hacerlo de una manera diferente. Debemos guardar un poco las formas si no estamos en casa.

Lo primero que hay que hacer es partir el bocadillo en dos, un elemento que puede acabar siendo el que nos afectará de cerca. Con algunos elementos que parece que son claves para poder conseguir aquello que deseamos y más. Tocará estar pendientes de un cambio de tendencia en la manera de comer que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Este tipo de comida que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca en unos días en los que deberemos hacer un poco de caso del protocolo.

Esta es la forma elegante de comer un bocadillo

Comer un bocadillo de forma elegante es posible, nos lo enseña esta experta en protocolo que sabe muy bien cómo deberemos comer un buen básico, en este caso un bocadillo fuera de casa. El primer paso, consiste en partir en dos el bocadillo para convertirse en un bocado más pequeño.

Después iremos comiendo poco a poco, no como si estuviéramos hambrientos un bocadillo que puede ser nuestra mejor forma de descubrir la esencia de un tipo de comida que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días.

Te proponemos una receta de uno de los bocadillos más típicos de nuestra gastronomía para que cocines en casa y pongas en práctica estos consejos de una experta en protocolo.

Ingredientes:

Pan para bocadillo (puede ser una barra rústica, un mollete o 2 chapatas)

2 lonchas de lomo de cerdo

Dos pimientos verdes tipo italiano

2 lonchas de jamón serrano

1 tomate

Aceite de oliva

Sal al gusto

Patatas fritas para acompañar

Opcional: Mahonesa

Cómo preparar un bocadillo serranito: