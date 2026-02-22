Bares históricos de Madrid que debes visitar al menos una vez

Madrid cambia a gran velocidad. Abren locales nuevos cada semana, cambian las cartas y se transforman los barrios. Sin embargo, hay direcciones que resisten al paso del tiempo. Los bares históricos de Madrid no solo sirven cañas o vermú; guardan historias, tertulias y anécdotas que forman parte de la memoria de la ciudad.

Visitar estos locales es una forma distinta de recorrer la capital. No hace falta museo cuando la barra ya cuenta su propio relato.

Casa Alberto, desde 1827 en el Barrio de las Letras

Casa Alberto abrió sus puertas en el siglo XIX y mantiene intacto su aire castizo. Sus paredes y su barra de madera han visto pasar escritores, actores y vecinos del barrio.

Aquí el vermú y los platos tradicionales marcan el ritmo. Callos, rabo de toro y tapas clásicas acompañan una conversación que suele alargarse. Entre los bares históricos de Madrid, este conserva una atmósfera difícil de replicar en locales más recientes.

Bodega de la Ardosa, vermú y tortilla con carácter

En pleno barrio de Malasaña, la Bodega de la Ardosa lleva abierta desde 1892. Es pequeña, bulliciosa y auténtica. La decoración mezcla carteles antiguos, botellas y fotografías que recuerdan su trayectoria.

Su tortilla de patatas tiene fama propia y el vermú de grifo sigue siendo uno de los reclamos principales. Cuando se habla de bares históricos de Madrid, este aparece siempre por su identidad y por mantener un estilo reconocible.

Casa Labra, bacalao con historia

A pocos pasos de la Puerta del Sol, Casa Labra es conocido por sus tajadas de bacalao y sus croquetas. Fundado en el siglo XIX, también ocupa un lugar destacado en la historia política del país.

El local mantiene su estructura original, con zona de barra y comedor interior. El ambiente es animado, especialmente a la hora del aperitivo. Dentro del recorrido por los bares históricos de Madrid, esta parada combina tradición gastronómica y peso histórico.

La Taberna de Antonio Sánchez, esencia taurina

La Taberna de Antonio Sánchez conserva una estética ligada al mundo taurino. Fotografías, carteles y recuerdos decoran un espacio que abrió en el siglo XVIII.

El ambiente es tranquilo y el servicio mantiene un trato cercano. Aquí predominan los platos tradicionales y el ritmo pausado. Entre los bares históricos de Madrid, este destaca por su carácter y por la sensación de estar en un lugar que ha cambiado poco con los años.

Taberna La Bola, cocido y tradición

Taberna La Bola es sinónimo de cocido madrileño cocinado en pucheros individuales. Fundada en 1870, mantiene una de las recetas más conocidas de la ciudad.

El local conserva un aire clásico que encaja con su propuesta gastronómica. Aunque muchos acuden por el cocido, la experiencia de cruzar su puerta ya forma parte del recorrido por los bares históricos de Madrid.

Un paseo por la memoria líquida de la ciudad

Recorrer los bares históricos de Madrid es otra manera de conocer la capital. Más allá de la bebida o la tapa, estos locales representan una forma de entender la vida social madrileña.

En sus barras se han celebrado victorias, se han discutido ideas y se han tejido amistades.

