Hoy, en toda la provincia de Bilbao, se prevén intervalos de nubes altas que irán cubriendo el cielo a medida que avance el día. Las temperaturas mínimas subirán, especialmente en el noroeste, mientras que las máximas mostrarán un ligero ascenso, sobre todo en el tercio oriental. El viento será flojo y variable, con algunos momentos de intensidad moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: ambiente fresco con sol a media tarde

El cielo de Bilbao se despereza con suavidad esta mañana, mostrando tonalidades grises que invitan a un día tranquilo. Con temperaturas que rondan los 7 grados, así como una brisa de 10 km/h de dirección predominante sur, el ambiente se sentirá fresco, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 5 grados, lo que exige un abrigo ligero. Las probabilidades de lluvia son casi inexistentes, así que no hay motivo para temer por chubascos indeseados en la mañana. A medida que avanza el día, el sol se asoma tímidamente y la temperatura puede subir hasta los 20 grados, haciendo más placentera la jornada.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con la posibilidad de disfrutar de un clima agradable mientras los rayos del sol iluminan la ciudad hasta bien entrada la tarde. La humedad, situada en torno al 55%, dotará al aire de una ligera pesadez, pero sin llegar a resultar incómoda. Con la puesta del sol a las 17:38, habrá horas suficientes para aprovechar el esplendor del día, que culminará en una noche fresca y tranquila, con temperaturas que descenderán hasta los 9 grados. Así, Bilbao se presenta como un lienzo que brilla suavemente a medida que transcurre el día.

Ambiente inestable con lluvias y viento en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta cargada de una inquietante intensidad, en la que el aire sufre un alboroto que ya anticipa pequeños chaparrones y ráfagas que podrían jugar a las escondidas con los paseantes. A medida que el sol se asoma tras el horizonte a las 08:21, los cielos se muestran grises, dejando entrever un fresco 8°C que más tarde ascenderá hasta los 20°C, envuelto en una sensación térmica que puede llegar hasta los 20°C.

Por la mañana, el tiempo será suave, con cielos parcialmente cubiertos, pero al avanzar la tarde, se intensificará el viento, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. La humedad podrá llegar al 90%, haciendo que cada paso en el aire sea más denso. Con la previsión de fuertes lluvias, un consejo práctico: no olvide su paraguas si sale de casa.

Guecho: ambiente fresco y soleado hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y seco, donde el sol saldrá a las 08:21 para iluminar la jornada. La temperatura mínima será de 10°C y a medida que avanza la mañana, alcanzará los 17°C. El cielo se presenta parcialmente nublado, sin riesgo de lluvia, lo que hará que la sensación térmica máxima llegue a los 19°C.

Durante la tarde, el termómetro podría tocar los 19°C, manteniendo un tiempo agradable. Sin embargo, la humedad relativa alcanzará el 85%, creando un ambiente un poco pesado. A medida que se acerca la puesta del sol, a las 17:38, la sensación de frescura se intensificará con un viento ligero. En total, disfrutaremos de más de nueve horas de luz.

Santurce: nubes suaves y ambiente agradable

La mañana promete un tiempo bastante estable, con un cielo que se mantendrá nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados. A lo largo de la tarde, se espera que el tiempo continúe sin cambios significativos, con una suave brisa y un ambiente agradable. Es probable que no haya lluvias en el horizonte, lo que permite disfrutar del día con tranquilidad.

Este es el momento perfecto para dar un paseo al aire libre o disfrutar de actividades cotidianas en un entorno relajado. Aprovecha para salir y disfrutar de la atmósfera serena que caracteriza a esta jornada.

Cielo despejado y agradable durante el día en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta tranquila con cielos despejados y temperaturas frescas, alrededor de 7°C. La sensación térmica está en línea con el ambiente, creando un inicio de jornada agradable y sin probabilidades de lluvia. A medida que avanza el día, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar unos cómodos 20°C por la tarde, manteniendo el buen tiempo y la calma en la brisa, gracias a vientos suaves del sur. Es un excelente momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera y tus gafas de sol.