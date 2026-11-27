Santiago Abascal no se subió solo al atril del debate. Junto a unas pocas notas escritas a mano, el líder de Vox llevaba una fotografía en la que aparece con su padre, Santiago Abascal Escuza, el hombre al que dedicará el resultado del domingo «sin ninguna duda». Lo desvela en la entrevista donde cuenta por primera vez el detalle: «Hay una cosa que no he contado y que te voy a contar». La sacó de la vitrina de su casa donde la guarda y la puso encima del atril. De su padre, que se dedicó a la política en el País Vasco de los años de plomo, dice haber heredado una sola consigna: «La defensa de España y la libertad como prioridad».

PREGUNTA.- El domingo yo creo que ustedes van a tener un gran resultado. ¿De quién se va a acordar cuando ese gran resultado llegue? El primero, ¿de su padre, de su gran padre?

RESPUESTA.- De mi padre, sin ninguna duda.

P.- ¿Cómo era él? ¿Qué le transmitió?

R.- España y la libertad; la defensa de España y la libertad como prioridad. Mira, de hecho, hay una cosa que no he contado y que te voy a contar: yo ayer en el atril, aparte de unos pocos papeles que tenía, todos manuscritos, tenía una fotografía de mi padre conmigo.

P.- ¡Oh, qué bonita! ¿La tiene por ahí?

R.- No, la dejé en casa ayer. La saqué de una vitrinita donde la tengo, me la llevé…