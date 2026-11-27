Santiago Abascal quiere cortar de raíz el efecto llamada. El líder de Vox anuncia que, si gobierna, lanzará un mensaje inequívoco antes incluso de cambiar ninguna ley: «El que llega a España ilegalmente no va a ser regularizado nunca, eso va a constar en su expediente, y no va a tener ayudas sociales que corresponden a los españoles». Una advertencia que, según Abascal, «directamente va a hacer que muchos no vengan y que algunos se vayan». En la entrevista con Eduardo Inda, el candidato de Vox desgrana su plan: reforzar vallas y espigones, «militarizar la frontera» y poner a la Armada a vigilar las aguas españolas para interceptar a las mafias. Y si hace falta, cambiar «la legislación nacional, la europea e incluso denunciar los convenios internacionales». Frente a Feijóo, que se escuda en que «esto no es legal», Abascal es tajante: «Yo me presento para cambiar las leyes».

PREGUNTA.- ¿Y van a reformar la Ley de Extranjería para facilitar las devoluciones en caliente? Porque al final, cuando una persona llega aquí, se producen los trámites interminables para expulsarlos; al final no se les acaba expulsando y, si se les expulsa, se les expulsa tarde y mal. ¿Van a reformar la Ley de Extranjería para que las devoluciones en caliente sean una realidad? Oiga, usted entra, se le saca inmediatamente.

RESPUESTA.- Lo primero que vamos a reformar es la actitud y la determinación, porque en España hay leyes para las deportaciones y no se ejecutan. Y, por supuesto, nos presentamos a las elecciones, no como el señor Feijóo, que dice: «No, es que esto no es legal». Digo: «Es que yo me presento para cambiar las leyes». Las de aquí y las de Europa, porque muy pronto en Europa vamos a ganar. Marine Le Pen va a gobernar Francia, Giorgia Meloni gobierna Italia, va a haber un cambio de gobierno en España, va a haber una mayoría amplísima en Europa que va a invertir el rumbo en política migratoria. Y vamos a cambiar la legislación que haga falta: la nacional, la europea e incluso denunciar los convenios internacionales que sean necesarios para proteger nuestras fronteras, nuestra seguridad. Y además vamos a lanzar un mensaje previo, que es que el que llega a España ilegalmente no va a ser regularizado nunca, eso va a constar en su expediente, y no va a tener ayudas sociales que corresponden a los españoles. Eso directamente va a hacer que muchos no vengan y que algunos se vayan. Por supuesto, vamos a reforzar las vallas y las fronteras con mejores infraestructuras, también los espigones. Vamos a militarizar la frontera, vamos a poner a la Armada a vigilar las aguas marítimas españolas para interceptar antes a las mafias de tráfico de personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que no se ha hecho ninguna y, sobre todo, que no se quería hacer, que no se tenía la actitud y la determinación. La actitud y la determinación era otra. Dijo Sánchez el otro día: «La situación está bajo control en El Hierro». Sí, está bajo control porque la invasión la diriges tú. Pero en España va a haber un gobierno que no va a dirigir la invasión, que la va a combatir como una prioridad nacional.

P.- ¿Y usted puede prometer y promete que si un inmigrante ilegal entra en España se le devolverá a su país inmediatamente?

R.- Ese es el objetivo.