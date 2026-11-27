Jordi Évole ha confundido el Liceu con un mitin del PSOE. Durante la 73.ª edición de los galardones, celebrada este jueves en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el periodista pidió a los asistentes que, antes de votar el domingo, pensaran en los profesionales que, a su juicio, «llevan cuatro años dándolo todo para que caiga este gobierno». Y pasó lista: «Iker, Pablo, Antonio, Carmen, Ana Rosa… Pensad en todos ellos y, sobre todo, pensad en Eduardo. Eduardo Inda. Acordaros de él».

El discurso, en tono irónico, terminaba con un llamamiento evidente a votar contra la derecha: «No les demos un mal lunes. El domingo, si os podéis quedar en casa, mejor». Lo que quería decir era justo lo contrario: que había que ir a las urnas para amargarles el lunes.

Señalar con nombre de pila

Évole no se limitó a una broma genérica. Eligió a periodistas concretos, con nombre propio, ante una sala llena de profesionales del sector y con las cámaras grabando. Es la misma práctica que Pedro Sánchez ha llevado a cabo durante toda la campaña, en la que ha citado a Eduardo Inda en mítines, entrevistas y en el debate a cuatro.

Resulta llamativo que quien hoy señala a periodistas desde un atril haya sido tan complaciente con el entorno de ETA. Évole entrevistó en Salvados al etarra Arnaldo Otegi tras su salida de prisión, una conversación que las asociaciones de víctimas criticaron por la ausencia de preguntas incómodas. Y en 2023 codirigió No me llame Ternera, un documental sobre Josu Urrutikoetxea, histórico dirigente de ETA, que la AVT y Covite consideraron un blanqueamiento del terrorismo.