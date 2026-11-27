A estas alturas, con las urnas esperando a la vuelta de la esquina, un debate como el que han mantenido los candidatos de las cuatro fuerzas nacionales principales sirve, sobre todo, como elemento reafirmatorio del sentido del voto y, en todo caso, para inclinarse definitivamente por una formación concreta dentro de cada bloque ideológico. Y, visto lo visto, parece evidente que la derecha encarnada por Feijóo y Abascal ha logrado desenmascarar a una izquierda colonizada por un presidente del Gobierno que ha devorado políticamente el espacio existente a babor, aunque ahora se abraza a una impostada mesura que no es otra cosa que un movimiento desesperado para tratar de recuperar —a buenas horas— la fuga de votantes moderados del PSOE.

Barrido todo a su izquierda, Sánchez quiere hacernos creer que es la salvaguarda de la democracia y la justicia social, el garante de la concordia nacional, cuando sus políticas se han movido en el ámbito populista de la ultraizquierda que representa ahora esa asaltacasas que ha pasado de la okupación a la expropiación, lo que no deja de ser un soberbio ejemplo de evolución progresista. Feijóo y Abascal han salido vencedores del último debate al conseguir dibujar, cada uno con sus trazos, la corrupción política y moral del sanchismo, desenmascarando a un presidente abrazado a la autocracia. Porque esto ya no va sólo de izquierdas y derechas, sino de dos bloques que trascienden lo ideológico: decencia contra indecencia, democracia contra sectarismo, sentido de Estado contra entreguistas del Estado.

Lo que hemos visto, en suma, es a dos candidatos, Feijóo y Abascal, que encarnaron el deseo de millones de españoles de defender la dignidad nacional. Y enfrente, un presidente abrazado al mantra manido del yo o el fascismo, esa insoportable letanía que los españoles tienen la oportunidad de sepultar el domingo. Y a su lado, la que sería su vicepresidenta, Ada Colau, en el papelón de comparsa, tratando de marcar territorio con el «exprópiese» bolivariano. Feijóo y Abascal son mucho más que la derecha. A tenor de lo visto, representan la vuelta a los carriles de la democracia perdida. Por cierto, para baile, el que le han dado ambos en el debate al presidente del Gobierno.