Lo dejé aquí escrito dos días después de las elecciones de julio de 2023 y lo repito tres días antes del 29-N: el centroderecha tiene que aprender a ganar. El Partido Popular solamente ha conseguido gobernar una vez con una participación superior al 70%. Fue en 1996, así que ya han pasado 30 años desde entonces y, aunque es verdad que han surgido nuevos partidos que en algo han cambiado las reglas, lo cierto es que con participaciones elevadas siempre gana la izquierda. A toro pasado es fácil acertar y el periódico del lunes nunca falla a la hora de determinar quién ganó el partido del domingo, así que pocas dudas caben acerca de cuáles fueron los errores que se cometieron entonces para que, después de pactar con Bildu excarcelando a los etarras, indultar a los golpistas y soltar a cientos de violadores, Pedro Sánchez fuera capaz de ganar un millón de votos respecto a 2019 y 1,5 millones en relación con las elecciones municipales de sólo dos meses antes.

En 2023 el centroderecha contribuyó a la movilización de la izquierda. Lo podemos personalizar en la extremeña María Guardiola, en el murciano Fernando López Miras, en Borja Sémper o en el propio Alberto Núñez Feijóo, que los coordinaba y dirigía a todos ellos. El PP colaboró activamente en el triunfo de Sánchez demonizando a Vox con la absurda esperanza de recibir un voto útil que le quitó mucho más de lo que le aportó. Y los de Abascal contribuyeron con aquella insensata lona en la que colocaron a Ayuso y a Feijóo al lado de Otegui, Puigdemont y Junqueras. Las direcciones de ambos partidos hicieron creer a sus votantes que su enemigo era el otro, ese con el que, forzosamente, tenían que entenderse para echar a Sánchez de La Moncloa. Y la izquierda votó masivamente al candidato que podía frenar a esa ultraderecha que se habían inventado entre unos y otros.

Parecía que todos lo habían entendido, que habían aprendido de los errores y, en vez de llorar por la leche derramada, se habían propuesto corregir su estrategia para que esta vez no les volviera a pasar lo mismo. Las circunstancias no pueden ser más favorables. En 2026, Pedro Sánchez se presenta a las elecciones con sus tres manos derechas, Ábalos, Cerdán y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenados o imputados. Su hermano, el músico, condenado. Su esposa, la hija del proxeneta, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Los juzgados, desbordados por los incontables casos de corrupción que les afectan directamente. Puigdemont, contando cómo le sacó su amnistía porque es «una persona amoral y con una ambición desmedida». Los trenes, descarrilados por falta de mantenimiento. Las empresas públicas, plagadas de prostitutas enchufadas. Las cloacas del PSOE, negociando con los narcos para «eliminar» a la heroica juez Biedma… Hay que tener mucho estómago para votar a Sánchez.

Pero a falta de unos días para las elecciones, parece que se han puesto nerviosos y han sacado del armario a unos apolillados Rajoy y Aznar, que vuelven a pedir concentrar en su partido lo que ellos llaman voto útil como única estrategia para derrotar a Sánchez. Newton dejó establecido en su tercera ley que «cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario». Vox responde contando las razones por las que se les debe votar a ellos en vez de al PP y ya los tenemos otra vez a ambos tirándose los trastos a la cabeza mientras Pedro Sánchez fija de nuevo su mirada en las estimaciones de una alta participación que le permita seguir en La Moncloa porque más vale corrupto y amoral conocido que ultraderecha por conocer.

Escribo este texto unas horas antes del debate a cuatro que esta noche demostrará si el centroderecha ha aprendido a ganar o si se ha obcecado en repetir los errores del pasado. En España no existe extrema derecha desde que en 1979 Blas Piñar consiguió su último escaño. El Partido Popular y Vox son dos formaciones que se pueden calificar como conservadoras, liberales o democristianas, pero ambas responden a un modelo democrático y constitucional alejado de los extremos. Hay que contarle a la gente de izquierda y de derecha por qué, sin Pedro Sánchez, a todos les va a ir mejor. Aprender a ganar el 29-N significa no repetir los errores del pasado poniendo el bien común por delante de egoísmos partidistas.