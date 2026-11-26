Montenegro – España de baloncesto, en directo: dónde ver online, cómo va el marcador y estadísticas del partido de clasificación para el Mundial en vivo gratis hoy
Sigue en directo el partido de la fase de clasificación para el Mundial entre la selección española de baloncesto y Montenegro
Te contamos la última hora del encuentro: quintetos, estadísticas y marcador en vivo
La previa del Montenegro-España
La selección española de baloncesto afronta un duelo de vital importancia ante Montenegro en su objetivo de clasificar al Mundial de 2027. El combinado que dirige Chus Mateo disputa en Podgorica su cuarto partido de la segunda ronda de la fase de clasificación. Las derrotas ante Portugal y Grecia en las últimas ventanas obligan a España a sumar un triunfo en el día de hoy para afrontar con mayor tranquilidad la visita de la selección griega de este domingo. En OKDIARIO te contamos el minuto a minuto y la última hora del partido de la selección española de baloncesto frente a Montenegro.
La tremenda igualdad que impera en el Grupo I de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2027 apenas deja margen de maniobra a España tras sus últimos resultados. ‘La Familia’ superó con un notable 5-1 la primera ronda, pero sus dos derrotas en el inicio de la segunda le igualan con Georgia en segunda posición y le sitúan a sólo un partido de igualar el 4-4 de Portugal, Grecia y Montenegro. La importancia del duelo de esta tarde en el Moraca Sports Centre y el del domingo en Santiago han obligado a Chus Mateo a echar mano de sus jugadores de Euroliga.
Montenegro – España, en vivo: última hora del partido de la selección española de baloncesto
No podrá contar el seleccionador español con los madridistas Jaime Pradilla y Santiago Abalde y con Santi Yusta, jugador del Anadolu Efes, que disputaron sus compromisos de la competición europea este miércoles y entrarán en la convocatoria el domingo. Sí se han sumado al resto del equipo Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Joel Parra y Juancho Hernangómez; que completan un equipo formado por otros siete integrantes. Por parte de Montenegro, el equipo balcánico afronta el partido con la importante baja del ex NBA Yogi Ferrell. No te pierdas el Montenegro – España de la fase de clasificación para el Mundial 2027 que te contamos, en directo, en OKDIARIO.
Min. 21 (34-41)
¡Empieza la segunda parte!
Comienza el tercer cuarto con bola para España.
Descanso (34-41)
Oriola y Saint-Supéry lideran a España
Pierre Oriola y Mario Saint-Supéry han comandado la reacción española en el final del primer cuarto y el segundo al completo. El pívot se ha ido a los 10 puntos y cinco rebotes, mientras que el base-escolta ha contribuido con nueve puntos en apenas seis minutos.
Min. 20 (34-41)
¡Descanso en Podgorica!
España se marcha al descanso con siete puntos de ventaja tras un gran segundo parcial. El acierto exterior, comandado por Oriola y Saint-Supéry, y la defensa han sido las grandes claves de La Familia hasta al fecha.
Min. 19 (34-39)
Montenegro recorta distancias
Un triple de Simonovic acorta la ventaja española al +5 al filo del descanso.
Min. 17 (29-37)
España se desata desde el triple
El acierto exterior del combinado español está siendo la gran clave de su ventaja. Los de Chus Mateo han convertido cuatro triples en el segundo cuarto.
Min. 17 (24-33)
Recital del ‘Principito’
Triplazo de Saint-Supéry que pone de nuevo el +9. Mantiene la ventaja la selección española.
Min. 15 (19-28)
Gran segundo cuarto de España
El combinado que dirige Chus Mateo ha salido al segundo cuarto decidido a romper el partido. Una gran canasta al contraataque de Saint-Supéry abre el parcial del cuarto a 2-13 y coloca a España nueve arriba.
Min. 14 (19-24)
¡Oriola, desatado!
Y otro triple para Pierre Oriola, que ya suma 10 puntos.
Min. 13 (17-21)
España abre ventaja
Oriola convierte también de tres y dispara la distancia de España hasta el +4. Tiempo muerto de los locales.
Min. 12 (17-18)
¡Triple de Saint-Supéry!
El jugador de Valencia Basket desatasca a España desde el triple y le devuelve el mando del marcador en el segundo cuarto.
Min. 10 (17-15)
Mal primer cuarto de la Selección
Sobreviven los de Chus Mateo a un gris primer parcial, en el que cometieron cuatro pérdidas y firmaron un 1/7 en triples. La seriedad defensiva ha compensado los 15 puntos anotados en los 10 minutos iniciales.
Min. 10 (16-15)
Oriola mantiene a España
El jugador catalán mantiene en partido a España con su pujanza en el rebote y su 4/4 desde la línea de tiros libres.
Min. 9 (16-13)
Montenegro, en cabeza
Se mantiene la igualdad, aunque los locales mandan liderados por Ivanovic.
Min. 7 (10-11)
España manda por primera vez
Anota Parra y coloca por primera vez por delante al combinado español.
Min. 6 (9-7)
Willy lidera la reacción
El pívot, con cuatro puntos, reduce la renta a dos.
Min. 5 (9-3)
Parra abre el marcador de España
Tras más de tres minutos, llega la primera canasta de España. Parra convirtió desde el triple, pero responde Montenegro y se dispara hasta el 9-3
Min. 3 (3-0)
Empieza mandando Montenegro
La primera canasta del partido llega a los dos minutos con un triple de Ivanovic.
Min. 1 (0-0)
¡Empieza el partido en Podgorica!
Comienza el Montenegro-España. Bola para los locales tras el salto inicial. Este es el quinteto de Chus Mateo: Cárdenas, Jaime Fernández, Paulí, Parra, y Willy.
España, invicta ante Montenegro
La selección española de baloncesto nunca ha perdido con Montenegro en toda su historia. El balance es de 4-0 a favor de España, que derrotó por última vez al combinado montenegrino en el Eurobasket de 2022. Cinco jugadores españoles repiten cuatro años después.
Dónde ver el Montenegro-España de clasificación al Mundial de baloncesto
El partido entre Montenegro y España de la fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto de 2027 se podrá ver por televisión en España en Teledeporte. El partido se podrá seguir online a través de la plataforma RTVE Play.
Las tres derrotas seguidas de España
La selección española tratará de romper su mala racha de resultados ante Montenegro. ‘La Familia’ ha caído en sus tres últimos compromisos, ante Georgia, Portugal y Grecia. Ante georgianos y griegos España cayó derrotada en la prórroga.
Los 12 de España para medirse a Montenegro
Ante las ausencias de Pradilla, Abalde y Yusta por sus compromisos con sus clubes y la de Sima, por lesión, Chus Mateo dispone de estos 12 jugadores para el decisivo partido ante Montenegro: Mario Saint-Supéry, Ferran Bassas, Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Francis Alonso, Oriol Paulí, Álex Reyes, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Pierre Oriola y Willy Hernangómez.
¡Montenegro – España, en directo!
¡Buenas tardes a todos nuestros lectores! Acompáñanos en el minuto a minuto del partido de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 entre la selección española de baloncesto y la de Montenegro. España disputa en la capital montenegrina un partido vital para sus opciones de acudir al torneo del próximo verano.
Min. 23 (40-48)
Juancho mantiene la ventaja
Buen inicio de tercer cuarto, comandado por Juancho Hernangómez.