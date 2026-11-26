La selección española de baloncesto afronta un duelo de vital importancia ante Montenegro en su objetivo de clasificar al Mundial de 2027. El combinado que dirige Chus Mateo disputa en Podgorica su cuarto partido de la segunda ronda de la fase de clasificación. Las derrotas ante Portugal y Grecia en las últimas ventanas obligan a España a sumar un triunfo en el día de hoy para afrontar con mayor tranquilidad la visita de la selección griega de este domingo. En OKDIARIO te contamos el minuto a minuto y la última hora del partido de la selección española de baloncesto frente a Montenegro.

La tremenda igualdad que impera en el Grupo I de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2027 apenas deja margen de maniobra a España tras sus últimos resultados. ‘La Familia’ superó con un notable 5-1 la primera ronda, pero sus dos derrotas en el inicio de la segunda le igualan con Georgia en segunda posición y le sitúan a sólo un partido de igualar el 4-4 de Portugal, Grecia y Montenegro. La importancia del duelo de esta tarde en el Moraca Sports Centre y el del domingo en Santiago han obligado a Chus Mateo a echar mano de sus jugadores de Euroliga.

Montenegro – España, en vivo: última hora del partido de la selección española de baloncesto

No podrá contar el seleccionador español con los madridistas Jaime Pradilla y Santiago Abalde y con Santi Yusta, jugador del Anadolu Efes, que disputaron sus compromisos de la competición europea este miércoles y entrarán en la convocatoria el domingo. Sí se han sumado al resto del equipo Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Joel Parra y Juancho Hernangómez; que completan un equipo formado por otros siete integrantes. Por parte de Montenegro, el equipo balcánico afronta el partido con la importante baja del ex NBA Yogi Ferrell. No te pierdas el Montenegro – España de la fase de clasificación para el Mundial 2027 que te contamos, en directo, en OKDIARIO.