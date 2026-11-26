Ganar o ganar. Eso es lo que tiene que hacer la selección española de baloncesto este jueves contra Montenegro en el Moraca Sports Centre de Podgorica (19:00 horas). España llega a los Balcanes sabiendo que su presencia en el Mundial de Qatar 2027 pasa por ahí. Está completamente exigida a sacar la victoria como sea para no convertir el partido del próximo domingo ante Grecia en una final.

La selección comenzaba este lunes en Guadalajara la concentración más importante desde la llegada de Chus Mateo al cargo de seleccionador. El madrileño elaboró una lista de 15 jugadores más seis invitados, a la que no se incorporó Yankuba Sima por molestias; 10 de ellos iniciaron la preparación en territorio español y cinco de los ocho Euroliga se unieron directamente el miércoles a primera hora en el vuelo hacia Montenegro: Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Joel Parra y Juancho Hernangómez.

Los dos del Real Madrid (Alberto Abalde y Jaime Pradilla) y Santi Yusta (Anadolu Efes) se sumarán el viernes en Santiago de Compostela de cara al siguiente compromiso, ya que jugaron su partido de Euroliga el mismo miércoles. Pese a la disponibilidad tardía de todos ellos, era de suma importancia que, sin los NBA, España contase con los mejores jugadores posibles para desempeñar la tarea de meter a nuestro país en el Mundial del próximo verano.

La necesidad se debe a los resultados de las últimas ventanas. España aún no ha estrenado su casillero de victorias en la segunda fase de clasificación después de acariciar el pleno de victorias en la primera. El sexto triunfo en seis partidos se le escapó en la prórroga en Georgia tras ir ganando por 21 puntos a tres minutos antes del final del tercer cuarto.

Al tirar esa ventaja, comenzó una sequía que continuó contra Portugal y Grecia, dos derrotas que afearon el balance (5-3) y bajaron a España del liderato de su grupo al segundo puesto. La primera clasificada ahora es Ucrania. La situación obliga a la selección a vencer en Podgorica y tratar de hacerlo ante el combinado heleno para así afrontar más aliviada la última ventana de clasificación, ya en febrero de 2027.

Su oponente le recibe con serios problemas en la posición de base, ya que no contará ni con Yogi Ferrell ni con Igor Drobnjak, quienes se han caído de la lista pese a haber sido convocados por Zvezdan Mitrovic. Sin ellos, sin Nikola Vucevic, en la NBA ni otros jugadores montenegrinos de la NCAA, los principales referentes serán dos conocidos de la afición española como Dino Radoncic y Aleksa Ilic y Andrej Fantic, canterano del Real Madrid.

Nuestra selección no conoce lo que es tropezar ante Montenegro, ya que ha ganado en las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado con 12 o más puntos de ventaja. En el último partido, España logró la victoria en el Eurobasket 2022 en Tiflis con un marcador de 82-65. Aquella vez, el ahora capitán, Willy Hernangómez, anotó 14 puntos y cogió 13 rebotes.

El nuevo pívot de Unicaja Málaga es uno de los siete integrantes de la lista no Euroliga. El resto son jugadores experimentados en las ventanas, como Ferrán Basas, Jaime Fernández, Francis Alonso, Álex Reyes, Oriol Paulí, Pierre Oriola. Una selección de garantías para asaltar Podgorica y rearmarse moralmente para repetir triunfo contra Grecia en el domingo electoral.