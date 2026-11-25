Se las prometían muy felices los italianos cuando vieron que el sorteo deparó el primer cruce con Corea del Sur, país maestro en tecnología, pero todavía aprendiz en esto de la raqueta. La Azzurra, sin Sinner, pero con una pléyade de buenos tenistas. Musetti, Cobolli, Berrettini, Vavassori… Fueron presos de sus propios miedos y rozaron la catástrofe al llegar al tercer partido de la eliminatoria y tener que sufrir en el tie break. Finalmente, la épica coreana queda en una buena historia que contrar un domingo de sobremesa e Italia pasa a semifinales. Con susto, pero pasa y se cita con la República Checa.

La anfitriona y campeona llegó al tercer partido contra pronóstico. Lorenzo Musetti abrió la eliminatoria con un 6-0 y 7-6(5) ante Seongchan Hong en una hora y media de partido inaugural. Ni Musetti ni Hong habían disputado un partido individual de Copa Davis desde 2024, pero el italiano, ex número cinco del mundo, impuso su nivel sobre el coreano, el 787 del ranking ATP.

Pese al rosco inicial, el jugador asiático sacó algo de orgullo para remontar un 4-2 en el segundo set, pero en la muerte súbita, Musetti, lastrado esta temporada por las lesiones, culminó el primer punto para Italia. Sin embargo, Cobolli no aprovechó después la oportunidad de sentenciar el pase a semifinales con una dura derrota en tres sets (3-6, 7-6(3), 7-6(5)).

El número seis del mundo se dejó remontar por un Soonwoo Kwon situado en el 139 de la ATP, y que se perdió toda la temporada 2025 para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país. El italiano, que llegó a Bolonia desde las ATP Finals de Turín, peleó el segundo set tras un 5-3 abajo, y salvó bola de partido en el tercero, pero dos ‘tie-breaks’ encumbraron al surcoreano. Ya en dobles, después de mucha agonía, la moneda salió cara para Italia.