El emblemático Jumeirah Mallorca dejará de recibir huéspedes hasta la primavera de 2028 y su cierre temporal arrastra a toda su plantilla a un ERTE que afecta a unos 280 trabajadores. El hotel de ultralujo del Port de Sóller afronta una remodelación de gran calado, presupuestada en más de 31 millones de euros, que mantendrá el complejo fuera de servicio durante toda la temporada turística de 2027.

La clausura no será un simple lavado de cara. Dubai Holding, propietario del establecimiento, prepara una transformación integral con la que pretende dar un salto todavía mayor en el mercado del ultralujo, en plena escalada de competencia de las grandes marcas internacionales en Mallorca.

El parón hotelero tendrá consecuencias directas sobre el empleo. La dirección y los representantes sindicales han pactado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que alcanza a los aproximadamente 280 trabajadores del establecimiento y que se extenderá, en principio, hasta abril de 2028.

El acuerdo, negociado en cuatro reuniones con el comité de empresa, busca evitar la pérdida de una plantilla experimentada y especializada en el servicio hotelero de alta gama. Los 35 trabajadores fijos ya están incluidos en el expediente, mientras que los empleados fijos discontinuos pasarán inicialmente por la prestación por desempleo antes de incorporarse al ERTE.

La compañía pretende conservar el capital humano del hotel para afrontar la nueva etapa, con la previsión de que la remodelación pueda incluso elevar las necesidades de personal una vez reanudada la actividad.

Las obras afectarán prácticamente a todos los espacios del complejo: habitaciones y suites, restaurantes, recepción, zonas comunes, instalaciones de bienestar y jardines. El proyecto contempla demoliciones, cambios en la distribución interior y una actualización profunda de las instalaciones.

El objetivo es redefinir la experiencia del huésped y adaptar el hotel a las nuevas exigencias de un mercado internacional cada vez más exclusivo, sin renunciar a su identidad ni a su privilegiado enclave sobre los acantilados de sa Talaia, entre la Serra de Tramuntana y el Mediterráneo.

La intervención llega en un momento de fuerte competencia por el turismo de lujo en Mallorca. La entrada de operadores internacionales como Four Seasons en Formentor y Mandarin Oriental en Punta Negra ha elevado la presión sobre los establecimientos que aspiran a captar a los viajeros de mayor poder adquisitivo.

Dubai Holding quiere reforzar el atractivo del Jumeirah Mallorca, el único hotel de esta marca en España, y consolidarlo como uno de los grandes referentes del ultralujo en el Mediterráneo.

La cuenta atrás para la reapertura ya ha comenzado, pero antes el hotel deberá atravesar casi dos años de obras y una parada total de su actividad. Un cierre que afecta a cientos de trabajadores y que marcará un antes y un después en uno de los establecimientos más exclusivos de la costa mallorquina.