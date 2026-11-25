La diputada socialista y miembro de la Mesa del Parlament, la combativa Mercedes Garrido, ha cometido un error de bulto al introducir en el registro de la Cámara autonómica una pregunta dirigida al Govern de Marga Prohens en la que se interesa por «la prioridad del hospital de Palamós», que desde luego está en Cataluña y no en Baleares.

Entre los socialistas baleares cunde el nerviosismo provocado especialmente por los últimos escándalos que les afectan como el amplio lote de activos inmobiliarios que la pareja de Rosario Sánchez tiene en alquiler o el importante número de activos inmobiliarios en poder de la diputada ibicenca Pilar Costa, mientras su partido clama al cielo contra los rentistas y los ‘fondos buitre’.

Sabiendo que el registro del Parlament es de acceso público, al cabo de una hora aproximadamente los socialistas han detectado el error y ha registrado la corrección a la pregunta que ahora sí parece ser la correcta en la que se pide a Prohens qué tipo de prioridad es para ella el HPO (Habitatge Protegit Oficial, Vivienda de Protección Oficial).

Un error garrafal como este sólo puede deberse a una distracción por las prisas, por la tensión de la recta final de campaña o por el desasosiego de tanto escándalo en sus filas. Un uso poco diligente de la IA también puede acarrear problemas similares. HPO puede ser «Hospital de Palamós» para la Inteligencia Artificial.

Sea la razón que sea, el error -que no es grave- tiene que ver seguro con el hecho de no repasar antes de enviar un documento como debe hacer cualquier persona antes cualquier comunicación por escrito.

Precisamente, expertos como el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, Humberto Bustince, y el catedrático de Filosofía y Matemáticas y especialista en el impacto social de la tecnología Javier Echeverría han reflexionado este miércoles en Palma sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, la empresa y el empleo.

Ha sido en la jornada ‘¿Realmente la IA es peligrosa?’, organizada por la Agencia de Desarrollo Regional y la asociación empresarial Eticentre, cuyos gerente, Silvia Delgado, y presidente, Miquel Àngel Benito, respectivamente, también han participado.