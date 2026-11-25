Las indagaciones ya han comenzado. Según ha podido saber OKBALEARES, en el seno del PSOE se ha instalado un evidente nerviosismo tras las informaciones que afectan de lleno a tres de sus pesos pesados: la histórica diputada socialista ibicenca Pilar Costa; la candidata del PSOE a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, y el candidato a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela. Las mismas fuentes, precisamente muy próximas a Negueruela, explican a este periódico que existe la sospecha de que todo se debe a filtraciones procedentes de fuego amigo del propio partido.

En el PSIB-PSOE tienen la sospecha de que los dos últimos escándalos que afectan a caras muy visibles de la formación tienen su origen en filtraciones impulsadas por personas del propio partido. Tanto la información que señaló a Rosario Sánchez por el amplio catálogo de activos inmobiliarios de su pareja en el Port d’Andratx (Mallorca), como la declaración de bienes inmuebles que tiene y que alquila la diputada ibicenca Pilar Costa, asunto adelantado en primicia por OKBALEARES, han provocado más nervios de los que se aparentan. Ambas cuestiones coincidían en el tiempo con el discurso socialista contra «los rentistas y fondos buitre».

Otro asunto adelantado por este medio son las imágenes de una periodista de información política de IB3 Ràdio aplaudiendo a rabiar a Francina Armengol y Pedro Sánchez en el reciente mitin que el candidato socialista ofreció en el recinto de Son Fusteret de Palma. Se trataba, por cierto, de la pareja sentimental de Iago Negueruela. Las fuentes consultadas aseguran que, al conocer la noticia, Negueruela «se subía por las paredes». De hecho, llegó a sopesar la idea de iniciar acciones judiciales por esa publicación, pero enseguida se le pasaron cuando le indicaron que son imágenes en un acto público y además distribuidas por el propio PSOE.

Está por ver en qué dirección avanzarán las pesquisas internas por parte del propio Negueruela, que ya ha iniciado una caza de brujas en busca del topo filtrador dentro del propio partido. Las fuentes consultadas están convencidas de que en el PSIB-PSOE se pondrán «en serio» con este asunto una vez pasen las elecciones generales del 29 de noviembre. Mientras, están atentos a nuevas posibles filtraciones que les afecten de lleno.

Por lo pronto, Pilar Costa lleva dos sesiones de control consecutivas en el Parlament quejándose por estas publicaciones, señalando al Govern de Marga Prohens y también a OKDIARIO y OKBALEARES.