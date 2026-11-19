Un vídeo para responder por los activos inmobiliarios que alquila su pareja mientras Rosario Sánchez hace campaña con el PSOE contra los fondos buitre. En el vídeo aprovecha para hacer campaña y pedir el voto el 29-N. Una grabación en la que se defiende de un supuesto marchismo que nadie ha utilizado en este caso.

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE y candidata socialista al Govern en las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, ha respondido en las últimas horas a la polémica generada por el patrimonio inmobiliario de su pareja, lamentando los ataques recibidos.

«No me acobardan», ha dicho la socialista al PP y a la presidenta de Govern, Marga Prohens, en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha reprobado «la manera que tiene la derecha de atacar y odiar, especialmente a las mujeres».

La socialista ha denunciado públicamente los «insultos, difamaciones y ataques» sufridos esta semana por su pareja y a la familia de este, «personas que no tienen nada que ver con su familia», subrayando que el patrimonio es «fruto del esfuerzo de generaciones».

Resposta oficial als insults i difamacions de Prohens i el Partit Popular. https://t.co/D2H2Lp30Wo — Rosario Sánchez Grau (@Rosanchezgrau) November 18, 2026

«Tengo dos títulos universitarios, estudiados en Barcelona, fruto del esfuerzo de mis padres. Soy una funcionaria de carrera y estudié la oposición en una etapa que tuve en el paro. Y nunca me ha mantenido ningún hombre, porque así me lo enseñó mi madre», ha remarcado.

La candidata socialista ha asegurado que estos días ha vivido «momentos de preocupación» porque «hacían daño» a las personas de su entorno. Sin embargo, ha destacado que le «pesan más las ganas, la ilusión y la fuerza de transformar Baleares».

«Entiendo que sea difícil de entender para una política que trabaja para su entorno privilegiado sin entorno en el interés, que hay políticas progresistas que pensamos que la política es una herramienta de transformación de la sociedad para el bien común», ha agregado.