El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha calificado a la candidata del PSIB a la presidenta del Govern, Rosario Sánchez, de ser la «Montse Mínguez balear», en referencia a la ex portavoz del PSOE, y después de conocerse que la pareja de Sánchez tiene 40 propiedades en Mallorca.

Costa ha aprovechado la primera pregunta de control en el pleno del Parlament de este martes para referirse a la cuestión, criticando la «descomunal hipocresía» de la candidata socialista, que agradeció a Pedro Sánchez en el mitin del pasado sábado que «haya plantado cara a los fondos buitre», mientras, ha añadido el vicepresidente del Govern, «su pareja sea un rentista con 40 propiedades».

«Empezaron con su famoso soy feminista porque soy socialista del señor Ábalos, mientras él y Koldo pactaban cómo se repartían sus mujeres en un audio repugnante. Siguieron con su ser socialista es tener poco y dar mucho del presidente que tenía joyas por valor de un millón de euros. Seguimos con aquí de lo que se trata es de los fondos buitre o las familias de su ex portavoz, Montse Mínguez, mientras era buitre consorte. Ahora sabemos que la actual ministra de Educación, Milagros Talón, hace negocios alquilando una VPO y, como ustedes son la máxima hipocresía, tenemos la joya de la corona, que la candidata socialista secretaria de Estado de Turismo es también la Montse Mínguez balear», ha señalado el conseller.

«No tenemos nada en contra de que la pareja de Rosario Sánchez tenga 40 propiedades; lo que resulta insultante es su descomunal hipocresía», ha afirmado.

En la siguiente pregunta, el diputado socialista Carles Bona ha reprochado a Costa que se crea «bulos». En la misma línea, y desde su escaño y a micrófono cerrado, el portavoz socialista Iago Negueruela se ha pasado la sesión de control espetando: «Fango, todo el día fango».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha cargado contra la vicesecretaria general del PSIB y candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, por el mismo asunto: «Sabíamos que su vicesecretaria cobraba y no trabajaba; lo que no sabíamos es que además vivía de rentas», le ha espetado Prohens al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, durante el pleno del Parlament de este martes.

La líder del Ejecutivo, quien ha esperado al final de su intervención para hacer alusión a este tema, ha lamentado que el PSOE pretendiera centrar su campaña en acusar al PP «de ser rentistas al lado de fondos buitre». «Ustedes buscaban a la Maricarmen de Baleares y tienen de candidata a la Montse Mínguez de Baleares», le ha dicho.