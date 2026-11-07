Prohens exige la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves o reincidan: «Los ciudadanos merecen caminar tranquilos»

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha clausurado este sábado en Inca el Foro de Seguridad organizado por los populares y ha afirmado que «frente al buenismo de Sánchez, el PP de Feijóo pondrá orden y garantizará la seguridad en las calles», al tiempo que ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves.

«Los ciudadanos no merecen tener miedo. Merecen poder caminar tranquilos por sus barrios y municipios, a cualquier hora, sin temor a sufrir robos, agresiones o situaciones de violencia», ha afirmado.

Prohens ha advertido de la creciente preocupación de los vecinos, comerciantes y familias por la inseguridad.

«Frente al buenismo de la izquierda, nosotros lo tenemos claro: la única manera de garantizar la seguridad es con más presencia policial, más medios y leyes que protejan a las víctimas y no a los delincuentes», ha defendido.

La presidenta balear ha defendido las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para recuperar la seguridad, entre ellas una ley efectiva contra la multirreincidencia, el endurecimiento de las penas para los agresores sexuales reincidentes, medidas contra la violencia callejera y planes específicos contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

«Ya está bien de que se detenga a quien roba o agrede a nuestros mayores o a nuestros jóvenes y ese mismo día vuelva tranquilamente a la calle. Necesitamos orden, mano dura contra la delincuencia y un presidente que garantice la seguridad de todos los españoles», ha asegurado.

La presidenta también ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves o reincidan, dejando claro que «no se puede criminalizar a todo un colectivo, pero tampoco se puede permitir que quienes vienen a delinquir se crean impunes».

Por otra parte, Prohens ha denunciado lo que ha considerado el bloqueo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la ley antiokupación impulsada por el PP. «Llevamos más de dos años esperando una ley que permita echar a los okupas en 48 horas. Armengol la mantiene bloqueada en el Congreso mientras miles de propietarios siguen desprotegidos. Con Feijóo en la Moncloa se acabará la impunidad de los okupas y se protegerá a quienes cumplen la ley», ha afirmado.

Finalmente, la presidenta del PP de Baleares ha apelado a la importancia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para poner fin a las políticas de Sánchez y recuperar la seguridad en España.

«El 29-N nos jugamos seguir con un Gobierno que mira hacia otro lado ante la delincuencia o tener un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que garantice el orden, la seguridad y el respeto a la ley. Desde Baleares vamos a darlo todo para que llegue el cambio, porque nuestros ciudadanos merecen vivir seguros y porque ha llegado el momento de devolver el orden a nuestras calles», ha concluido.