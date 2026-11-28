La barriada palmesana de Son Rapinya vive horas de preocupación tras registrarse tres incendios en menos de 48 horas, una sucesión de fuegos que ha afectado a contenedores, vehículos y negocios y que ha despertado la sospecha de que pudiera haber un pirómano detrás de los sucesos. Aunque por el momento no se ha confirmado que sean intencionados, la reiteración de los incidentes ha encendido todas las alarmas entre los residentes.

En el último incendio, registrado a última hora de la noche de este pasado viernes, varios vecinos se convirtieron en auténticos héroes al retirar los contenedores próximos al fuego para evitar que las llamas se propagaran. Su rápida intervención fue clave para impedir que el incendio alcanzara otros depósitos y provocara daños aún mayores, en una situación que volvió a sembrar el miedo en la barriada.

La sucesión de incendios comenzó con un fuego registrado en la calle Sant Vicenç de Paül, donde ardieron por completo dos contenedores, una motocicleta y un turismo. Este episodio se produjo apenas dos días antes de los otros dos incendios que tuvieron lugar durante la madrugada del viernes, separados por apenas media hora.

El primero de estos últimos fue sobre las 23.15 horas en la calle Mateu Fiol, a la altura del número 1, donde el fuego se originó en el interior de un contenedor. Las llamas alcanzaron a un coche estacionado en las inmediaciones y dañaron la fachada de viviendas y negocios.

Apenas media hora después, otro incendio afectó a cuatro contenedores en el camí de Son Rapinya. En este segundo fuego, las llamas alcanzaron a tres coches y dos motocicletas, provocando daños en diferentes partes de los vehículos. Una de las motos terminó completamente calcinada, mientras que la otra sufrió daños parciales. OKBALEARES, les ofrece las imágenes en exclusiva de los tres incendios registrados.

La acumulación de estos tres incendios en menos de 48 horas ha generado inquietud entre los vecinos de Son Rapinya, que temen que los episodios puedan repetirse. La Policía Nacional investiga las circunstancias de los sucesos para determinar si existe relación entre ellos y esclarecer si detrás de esta cadena de fuegos hay una acción intencionada.

Mientras se esclarece lo ocurrido, la actuación de los residentes en el último incendio ha vuelto a poner de manifiesto el temor y la tensión que se viven en la barriada, donde una nueva noche de fuego pudo acabar con consecuencias mucho más graves.