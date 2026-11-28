Una promesa de ganar 10.000 euros en solo tres meses servía de reclamo para captar a personas dispuestas a invertir sus ahorros en un supuesto negocio financiero que, en realidad, no existía. La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro personas acusadas de participar en una presunta estafa piramidal en Mallorca, basada en captar nuevos participantes y recibir dinero bajo falsas promesas de rentabilidad.

El sistema exigía a cada persona que entraba en la estructura una aportación inicial de aproximadamente 1.500 euros. Pero poner el dinero no era suficiente: los participantes debían conseguir que otras dos personas se sumaran al supuesto negocio y entregasen también 1.500 euros cada una. A cambio, se les prometía alcanzar una ganancia de 10.000 euros en un plazo de tres meses.

La fórmula convertía a los propios inversores en captadores de nuevas víctimas, alimentando una cadena que necesitaba incorporar continuamente más personas para seguir funcionando. Cuantos más participantes entraban, más dinero recibían los presuntos responsables, mientras las expectativas de beneficio se mantenían como principal reclamo.

Sin embargo, detrás de la supuesta oportunidad de negocio no había ningún producto financiero real ni inversiones que generasen rentabilidad. Según las investigaciones de la Policía Nacional, el dinero obtenido procedía exclusivamente de las aportaciones de nuevos participantes, lo que evidenció el funcionamiento piramidal de la estructura.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional averiguaron que los presuntos implicados se encargaban de recibir los pagos y organizar reuniones en las que se repartía el dinero obtenido. De esta manera, se habrían apropiado ilícitamente de las cantidades entregadas por las personas que confiaban en la supuesta inversión.

La investigación policial permitió identificar a los presuntos responsables y culminó con la detención de cuatro personas residentes en Mallorca, acusadas de un delito de estafa.

El caso vuelve a poner el foco sobre las estafas piramidales y las falsas inversiones que prometen beneficios elevados en muy poco tiempo, especialmente aquellas en las que la supuesta rentabilidad depende de captar nuevos clientes y realizar aportaciones económicas para acceder a ganancias que nunca llegan a estar respaldadas por una actividad financiera real.

Una entrada de 1.500 euros, dos nuevas personas a las que convencer y una promesa de 10.000 euros en tres meses. Ese era el gancho de una estructura que, presuntamente, se sostenía con el dinero de quienes seguían entrando en la pirámide.