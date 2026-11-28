Enésimo desprecio de Sánchez a los palmesanos: retrasa nueve años la tramitación y construcción de las 831 VPO de Son Busquets en plena emergencia habitacional y tardará solo tres en tener lista la Ciudad de la Justicia en los terrenos de Son Pardo, cuya construcción corre a cargo del ministro socialista Félix Bolaños.

Una demostración más del desprecio con el que el Gobierno de Sánchez ha tratado en estos tres años y medio de legislatura a los habitantes de la capital balear, en temas además tan prioritarios para la población como la vivienda social y en la que es sin duda la mayor promoción prevista en Palma.

A la hora de la verdad, Sánchez vuelve a dar la espalda a los palmesanos y ha optado por elegir la vía más lenta para la tramitación del desarrollo urbanístico de centenares de pisos sociales en Son Busquets y la vía exprés para que el Ministerio de Presidencia y Justicia construya las nuevas sedes judiciales de Ciudad de la Justicia en Son Pardo.

Mientras los socialistas se llenan la boca hablando de emergencia habitacional, desechan acortar los nueve años que de media tarda la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior (PREI) para la edificación de vivienda social. Por ello, el Gobierno ha rechazado la tramitación urbanística de estos terrenos propiedad de la entidad estatal de vivienda Casa 47 (antiguo SEPES) por la vía rápida del Proyecto Residencial Estratégico (PRE) para que estuviera listo en tres o cuatro años.

Sin embargo, en el caso de Son Pardo, el Ministerio que preside Félix Bolaños, ha optado por esta fórmula para su desarrollo urbanístico, y así lo presentó al Ayuntamiento de Palma, dirigido por el alcalde Jaime Martínez, el pasado mes de julio.

El Ayuntamiento de Palma ya propuso utilizar esta vía prevista en la Ley 4/2025 aprobada por el Govern de Marga Prohens, para acelerar el desarrollo de Son Busquets, con el objetivo de reducir los plazos de planeamiento, gestión y urbanización para responder antes a la emergencia habitacional, pero Casa 47 rechazó esa posibilidad.

La consecuencia es que Son Busquets continúa inmerso en una más que lenta tramitación urbanística ordinaria, mientras que en otras ciudades y localidades españolas el Gobierno de Sánchez y Casa 47 sí que ha impulsado actuaciones que han alcanzado fases más avanzadas. Es el caso de la promoción de 240 viviendas asequibles impulsada por Casa 47 en La Ranilla (Sevilla) con el proyecto de urbanización adjudicado pocos meses después de incorporarse los terrenos, o en Granada, Mahón o Soria con licitaciones y adjudicación de proyectos constructivos para varias promociones de viviendas sociales por el citado ente público.

Es decir, los mismos socialistas que afirman que hay que acelerar la vivienda pública, son los que en Palma, donde gobierna el PP, rechazan utilizar una herramienta diseñada precisamente para reducir plazos en el caso de Son Busquets, que sí utilizan en proyectos del Gobierno de Sánchez en la capital balear, como es el caso de la Ciudad de la Justicia de Son Pardo.

La pregunta es obvia y la respuesta también lo es: si el Gobierno considera que un Proyecto Residencial Estratégico (PRE) puede ser una buena solución para Son Pardo, ¿por qué rechaza exactamente esa misma solución cuando el Ayuntamiento de Palma la propuso para acelerar Son Busquets?

Los perjudicados de esta doble vara de medir son los palmesanos, que ven cómo el Gobierno de Sánchez continúa demorando la construcción de la mayor promoción de vivienda social en el antiguo cuartel de Son Busquets, que lleva más de 25 años en situación de abandono y en el que está prevista la construcción de 831 viviendas, además de equipamientos, espacios libres y zonas verdes.

Es sin duda la enésima demostración de menosprecio y desdén a los palmesanos por un Gobierno de Sánchez socialista que acumula una interminable lista de jugarretas y chascos, como el recurso presentado por la Delegación del Gobierno contra la mejora salarial de la Policía Local, solicitando además medidas cautelares para suspenderla; la negativa de transferir los fondos previstos para el fracasado proyecto de tranvía ( en torno a 185 o 200 millones) a otros proyectos de movilidad de la ciudad o a la compra de autobuses; la nula inversión en la regeneración de destinos turísticos maduros como Playa de Palma o Cala Mayor; la negativa a hacerse cargo de la gratuidad de la EMT, generando ya un déficit de 42 millones de euros en las cuentas municipales; la negativa a ceder espacios públicos estatales para habilitar centros de acogida para el aluvión de menas que llegan en patera a Mallorca o para la construcción de vivienda social, entre otras demandas, que han quedado pendientes de respuesta tras una legislatura en blanco que ahora llega a su fin.