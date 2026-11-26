Marga Prohens: «Sánchez ha ignorado a Baleares, hemos trasladado nuestras necesidades y el resultado ha sido cero»
"Baleares necesita que se tenga en cuenta su insularidad, su crecimiento y la presión que soporta"
"La izquierda habla mucho de movilidad sostenible, pero después no hace ni un metro de vías de tren"
"Tenemos la obligación de saber quién entra en nuestro territorio y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos"
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La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, hace balance de la relación con el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y denuncia lo que considera una falta de atención y compromiso del Ejecutivo central con las necesidades de las Islas.
Financiación autonómica, infraestructuras, vivienda e inmigración irregular centran esta entrevista con OKBALEARES en la que Prohens reclama más recursos, respeto institucional y una respuesta política firme a los desafíos específicos de Baleares. Además, expresa sus expectativas ante un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, al que pide cumplir sus compromisos con el archipiélago.
PREGUNTA.- Durante estos años ha mantenido un pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez por cuestiones que afectan directamente a Baleares. ¿Se ha sentido escuchada por el presidente?
RESPUESTA.- Sería muy generoso decir que me he sentido injustamente tratada. Lo que he sentido es que Baleares ha sido totalmente ignorada. Me he sentido que se han reído de nosotros y que no se han tomado en serio las necesidades de esta comunidad autónoma. Me he reunido en varias ocasiones con Pedro Sánchez, tanto en Moncloa como en el Consolat, además de las conferencias de presidentes. Siempre le he trasladado los mismos asuntos, porque son asuntos esenciales para Baleares: nuestra agenda balear, el régimen fiscal, la insularidad, las infraestructuras, los convenios ferroviarios y de carreteras y, por supuesto, la financiación.
Tenemos una realidad que no se puede ignorar. Somos una comunidad que crece en población, que recibe a miles de personas y que tiene que garantizar servicios públicos para todos. En estos tres años hemos expedido 70.000 nuevas tarjetas sanitarias. Eso significa más personas con derecho a recibir atención sanitaria, más demanda de servicios y una presión creciente sobre nuestros recursos. Lo que pedimos es que el sistema de financiación tenga en cuenta esa realidad. No se puede tratar igual a territorios que tienen circunstancias completamente distintas. Baleares necesita que se tenga en cuenta su insularidad, su crecimiento y la presión que soporta.
P.- ¿Considera que la financiación actual no responde a las necesidades reales de las Islas?
R.- Necesitamos una financiación que tenga en cuenta que cada año crecemos en población y que esa población necesita servicios públicos. Necesita sanidad, educación, vivienda, transporte y seguridad. Todo eso tiene un coste y no podemos seguir haciendo como si no pasara nada. La población crece, pero la vivienda no se ha construido al ritmo que necesitábamos durante muchos años. Eso tiene consecuencias y nos obliga a actuar. También necesitamos más infraestructuras y que el Estado cumpla con los compromisos que tiene con Baleares. Yo he trasladado estas necesidades, he enviado cartas, he presentado datos y he insistido ante el presidente y los ministros. El resultado ha sido absolutamente cero. Esa es la realidad.
P.- ¿Qué infraestructuras considera prioritarias para Baleares?
R.- Tenemos proyectos ferroviarios y de carreteras que son fundamentales para mejorar la movilidad de los ciudadanos. La izquierda habla mucho de movilidad sostenible, pero después no hace ni un metro de vías de tren. Nosotros hemos empezado tres proyectos ferroviarios en Baleares en estos tres años, desde cero. Lo que queremos es que el Gobierno de España nos ayude a financiar esos proyectos, igual que financia grandes infraestructuras en otras comunidades autónomas. No pedimos privilegios. Pedimos que se nos trate con justicia y que se atienda a nuestras necesidades. Baleares tiene que poder desarrollar sus infraestructuras, mejorar sus conexiones y dar respuesta a una población que cada vez es mayor. No podemos quedarnos atrás por falta de financiación o por la falta de voluntad del Gobierno central.
P.- Otro de los asuntos que ha reclamado con insistencia es la inmigración irregular. ¿Qué le preocupa especialmente de la situación actual?
R.- Me preocupa la falta de una política que actúe de verdad contra la inmigración irregular. Estamos ante una de las rutas más peligrosas de Europa y no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que actuar en origen, perseguir a las mafias que hacen negocio con la desesperación de las personas y proteger nuestras fronteras. Todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor, por supuesto. Pero también tenemos la obligación de saber quién entra en nuestro territorio, de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y de evitar que las personas se jueguen la vida en el mar Mediterráneo. He pedido medios, he pedido protección, he pedido que se actúe. No puede ser que nos enteremos de la llegada de una patera por los medios de comunicación o por vecinos que nos alertan de lo que está ocurriendo delante de sus casas.
Y hay otra cuestión muy importante: la atención a los menores no acompañados. Baleares está atendiendo a más de 900 menores y nuestro sistema de protección está completamente sobresaturado. Hemos llegado a situaciones en las que los recursos están al 150% de su capacidad.
P.- ¿Cree que el Gobierno de España ha dejado sola a Baleares en esta situación?
R.- Sí. Lo que hemos recibido ha sido falta de respuesta, falta de medios y, en ocasiones, incluso desprecio. Hemos trasladado nuestra situación, hemos explicado lo que está ocurriendo y hemos pedido ayuda. No estamos hablando de un problema que podamos resolver nosotros solos. Estamos atendiendo a estos menores con los recursos que tenemos, con los profesionales que tenemos y haciendo todo lo posible. La falta de humanidad no está en quienes están trabajando para atenderlos en unas circunstancias muy difíciles. La falta de humanidad está en quien ni siquiera se preocupa por conocer cómo están o por aportar soluciones. No podemos aceptar que se nos llame insolidarios cuando estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. La solidaridad tiene que ir acompañada de responsabilidad, planificación y recursos.
P.- Si Alberto Núñez Feijóo llegase al Gobierno, ¿qué le pediría en primer lugar?
R.- Le pediría que cumpla aquello que ha prometido. Para mí, eso es esencial. Le pediría que desbloquease proyectos de vivienda fundamentales para Baleares, que nos ayudase a construir las viviendas que necesitamos, que modificase las leyes para dar seguridad jurídica y que nos ayudase a desarrollar nuestros proyectos ferroviarios y de carreteras. También le pediría que nos protegiese. La seguridad en las calles, en los barrios y en nuestras fronteras es una de las obligaciones más fundamentales que tiene el Estado. Baleares necesita un Gobierno de España que respete a las comunidades autónomas, que escuche y que entienda que no todos los territorios tienen las mismas necesidades. España se construye también desde la periferia. Se construye escuchando a quienes tenemos problemas distintos, realidades diferentes y circunstancias que deben ser atendidas. Eso es lo que espero de un Gobierno: respeto, gestión y compromiso con los ciudadanos.