La convocatoria de huelga en IB3 ha evidenciado la división entre los sindicatos en torno a la ampliación de los paros previstos para el próximo 29 de noviembre. CSIF ha anunciado que no secundará esta ampliación y sostiene que el preaviso presentado no cumple los requisitos legales, al no haberse comunicado a la empresa con los diez días de antelación preceptivos.

Según el sindicato, la autoridad laboral ha advertido de esta circunstancia, lo que pone en cuestión la validez de la ampliación de las movilizaciones. El calendario de paros oficialmente convocados para el 29 de noviembre contempla dos franjas horarias: de 12.00 a 14.00 horas y de 20.30 horas hasta la medianoche.

La organización sindical ha emplazado a las partes a avanzar en la negociación y ha anunciado que este viernes, día 27, tiene previsto acudir al TAMIB (Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears). CSIF plantea iniciar de manera inmediata la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) vinculada al proceso de integración, así como abordar la creación de nuevos complementos dentro del convenio colectivo.

El sindicato reclama acelerar las conversaciones para no prolongar el conflicto y defiende que la mejora de las condiciones laborales de la plantilla de IB3 y la culminación del proceso de integración deben abordarse mediante un acuerdo negociado.

La posición de CSIF marca una diferencia con los sindicatos que respaldan la ampliación de las movilizaciones, poniendo de manifiesto la falta de unidad sindical en el conflicto laboral de IB3. Mientras una parte de la representación sindical apuesta por mantener o ampliar la presión mediante la huelga, CSIF defiende priorizar la negociación y cuestiona los aspectos formales de la convocatoria.

El conflicto continúa abierto, con la negociación del proceso de integración, la revisión de las condiciones laborales y la creación de nuevos complementos salariales como algunos de los principales asuntos pendientes.

A esta división sindical se suman también voces de la plantilla que no dudan en manifestar su disconformidad, especialmente respecto a la actuación de CGT y del comité de empresa, por la falta de información que, a juicio de determinados trabajadores, está llegando sobre el desarrollo de las negociaciones, las conversaciones mantenidas y la situación real del conflicto. Esta falta de comunicación está generando incertidumbre, discrepancias y una progresiva pérdida de confianza hacia sus representantes.

Asimismo, existe la percepción entre algunos de estos trabajadores de que determinadas posiciones defendidas por CGT responden más a intereses particulares y objetivos propios que a una estrategia orientada a encontrar una solución global para el conjunto de la plantilla de IB3. Una situación que está alimentando la división interna y la sensación de que las prioridades particulares están prevaleciendo sobre el interés colectivo de los trabajadores y la necesidad de desbloquear el conflicto.

Por su parte, la dirección de IB3 mantiene su disposición a abrir de manera inmediata una negociación para abordar las reivindicaciones laborales pendientes, pero considera necesario que previamente se desconvoquen los paros y se recupere un escenario de normalidad que permita desarrollar las conversaciones con garantías, voluntad de acuerdo y sin medidas de presión que dificulten el diálogo. La empresa reitera así su voluntad de avanzar hacia una solución consensuada que dé respuesta a las cuestiones pendientes y beneficie al conjunto de la plantilla.