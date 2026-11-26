Los cinco buses de hidrógeno de la EMT Palma que compró el ex alcalde socialista José Hila por un millón cada uno la pasada legislatura están otra vez en la estacada y fuera de circulación, como ya estuvieron casi dos años por idéntico motivo: la falta de combustible por las dificultades a la hora de repostar.

Desde su adquisición en 2023 apenas han podido circular unos meses y en esta ocasión, según apuntan fuentes oficiales del Ayuntamiento de Palma, su estacionamiento permanente en cocheras desde finales del pasado mes de septiembre obedece a problemas técnicos relacionados con la planta de hidrógeno verde de Lloseta y «es algo ajeno a la EMT».

El proceso para su repostaje, ahora otra vez cortado, era peculiar: en la planta de Lloseta, el hidrógeno se cargaba en unos camiones a una presión de 300 bares, para su posterior traslado a la estación logística de Palma.

Estas plataformas tienen una capacidad de unos 400 kilos. Dado que cada uno de los autobuses consume diariamente unos 25 kilos, el servicio en una jornada completa de trabajo estaba en principio garantizado.

Desde su llegada a Palma en las postrimerías de la pasada legislatura, estuvieron dos años estacionados hasta la primavera del año pasado, cuando iniciaron sus operaciones tras la apertura de la instalación verde de Lloseta y fueron destinados a reforzar las líneas 8 y 33, que habitualmente trasladaban a los aficionados del RCD Mallorca a Son Moix y de regreso al centro de Palma tras el partido.

Su puesta en circulación también vino cargada de polémica y fue bastante peculiar. El fabricante Solaris recomendó a la EMT que los chóferes no sobrepasaran en estos vehículos los 70 km/h porque con esta medida se evitaban posibles excesos de temperatura que podrían afectar a la durabilidad de los motores y a su vida útil, por lo que la compañía municipal solicitó el ajuste electrónico de la velocidad para así también ajustar el consumo y mejorar su autonomía.

Por su alto coste y los constantes contratiempos ocasionados tras su puesta en circulación, ha provocado que estos cinco fueran los primeros y los últimos autobuses de hidrógeno adquiridos por la EMT, que ha apostado por los vehículos eléctricos para la renovación de su flota.

Durante el próximo ejercicio está prevista la incorporación de diez nuevos autobuses eléctricos, con una inversión cercana a los 8 millones de euros.

El objetivo es que en el año 2027 Palma disponga de más del 50% de su flota electrificada y que en el año 2030 la electrificación de los autobuses lleve a una flota 100% cero emisiones; ya veremos si con los cinco autobuses de hidrógeno ahora estacionados en Son Rossinyol en circulación, en cocheras o desguazados.