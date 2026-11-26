Los peritos que investigan la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) -que dejó 46 muertos y 152 heridos- han revelado la existencia de un bache o cesión, de 6,4 milímetros, en un carril, que se detectó en octubre de 2025 y que no se había revisado desde dos meses antes del siniestro. Esto pudo amplificar la rotura de la soldadura, que se apunta como la «causa más probable» del descarrilamiento. Pese a detectar ese bache, Adif sólo realizó una auscultación ultrasónica a la soldadura -la prueba más fiable para prevenir las roturas-, en el momento de su construcción.

En un informe remitido al juzgado de Montero que instruye la causa, los peritos detallan que «ha quedado constatado que, según datos de la Guardia Civil, en el punto kilométrico 318,682 de la vía 1, hilo izquierdo en el sentido de la marcha, se detectó una cesión de 6,4 milímetros» precisando que «un descenso mantenido de 6,4 milímetros en un carril -bache- puede llegar a provocar el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto, aunque no de forma directa, sino a través de la severa alteración de la dinámica del tren».

Así, los expertos consideran que la causa del accidente sería la combinación de la rotura de la soldadura que une los dos tramos por «una mala ejecución en la unión de dos de ellos» por «la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía» y por «efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1».

Se detectó en septiembre

Ese bache se detectó en septiembre de 2025, durante las auscultaciones a las vías. Al respecto, los peritos exponen que, en ese nivel de alerta, «se debe analizar la evolución del defecto y programar una actuación de mantenimiento, por lo que se debe incrementar la vigilancia o seguimiento del punto afectado».

El desnivel, aparentemente, se corrigió, pero reapareció en octubre. En noviembre, se auscultó de nuevo y el bache había aumentado con respecto a octubre. No se volvió a auscultar antes del accidente.

Sobre la soldadura

Los peritos abundan además en la rotura de una soldadura en el punto kilométrico 318,681, donde se produce el fatal siniestro. En ese punto, «existe una soldadura que une dos tramos de carril con edades y características muy diferentes». «Uno, el más antiguo, de calidad 260 que data de los inicios de construcción de la vía», sostienen, para apostillar que «el otro, de calidad superior, 350, recién colocado en 2025».

De acuerdo a la información aportada en su día por Adif, la soldadura sólo habría sido auscultada con ultrasonidos cuando se hizo. La prueba, fundamental para comprobar el estado de la soldadura y detectar fisuras y microrroturas, se realizó el 25 de junio de 2025. «La última inspección se hizo durante su construcción», recoge taxativamente el administrador ferroviario en un documento sobre las revisiones realizadas en la vía de Adamuz hasta el accidente.

Adif distingue dos revisiones con ultrasonidos: una, a la vía -prueba que se habría realizado el 10 de septiembre de 2025- y otra, expresamente, a la soldadura. Pero en este caso la fecha es muy anterior. En concreto, de junio, apenas un mes después de su realización (fechada el 25 de mayo de 2025) durante la obra del tramo Guadalmez-Córdoba, incluida en el proyecto de renovación «integral» de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Se trata de la prueba más especializada para detectar posibles riesgos en la infraestructura por microrroturas, desgastes y otras anomalías que puedan suponer un peligro para el tráfico ferroviario, y para la que se emplean sensores, cámaras, láseres y sistemas informáticos avanzados.

El mismo documento recoge otras auscultaciones a las vías. La más próxima al accidente, el 21 de noviembre de 2025. Es decir, dos meses antes del siniestro.

REVISIONES ADIF. Tabla de Adif con el resumen y las fechas de las revisiones técnicas realizadas en la vía de Adamuz desde mayo de 2025.

Los investigadores apuntan además a las «incongruencias» en el informe sobre soldaduras, por ejemplo, que «en los partes diarios de las soldaduras sólo se identifica la presencia del soldador, aunque realmente las soldaduras las realizan un equipo, aunque este esté coordinado por el soldador acreditado».

En cuanto a las traviesas, los peritos afirman que «ya que en la zona de la rotura de la vía son reutilizadas, debe valorarse que fueron instaladas bajo la normativa de 1991, donde sólo se recogía la necesidad del ensayo de flexión y el ensayo de fisuración real».

Por otro lado, en un informe de la Guardia Civil del día 19 de noviembre se explica que tras el visionado de la grabación en cabina realizada el 31 de octubre de 2025, se puede observar que «en el kilómetro exacto de la fractura del carril existe una ausencia de balasto, en al menos cuatro traviesas de la vía 1».