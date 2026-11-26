Esmeralda Rasillo —la que fuera mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado— aprobó como juez a Alfredo García Iglesias, el hijo de la magistrada Inmaculada Iglesias, que investigó a Alberto González Amador y a Nacho Cano.

El 30 de noviembre de 2022, Esmeralda Rasillo firmó el aprobado en la fase de oposición de Alfredo García Iglesias. El hijo de la entonces juez de Plaza de Castilla quería acceder a la Carrera Judicial y aprobar la oposición era el primer paso para entrar en la Escuela Judicial.

Esmeralda Rasillo es la presidenta de la Comisión de Selección encargada de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal por lo que fue la persona encargada de dar luz verde a su aprobado. Rasillo ejercía también como fiscal jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado durante la etapa de Álvaro García Ortiz.

Fuentes jurídicas explican que Álvaro García Ortiz tenía una estrecha relación con Esmeralda Rasillo. Pertenecía al Equipo Fortuny que se encargó de proteger al ex fiscal general del Estado en su causa especial abierta en el Tribunal Supremo por filtrar el caso judicial de Alberto González Amador. La Sala de lo Penal acabó condenando a García Ortiz por revelación de secretos y fue apartado del cargo.

García Ortiz le dio el diploma

El hijo de Inmaculada Iglesias fue nombrado juez de forma oficial el 15 de enero de 2025 tras superar el curso teórico-práctico de la Escuela Judicial. Alfredo García Iglesias figuraba en el puesto 56 con el nombramiento de juez en expectativa de destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque, por el momento, ejerce en los juzgados de Villanueva de la Serena (Extremadura).

Días más tarde de su nombramiento oficial como juez, se celebró en Barcelona la entrega de despachos a los 137 jueces de la 73 promoción en un acto presidido por el Rey Felipe VI. Alfredo García Iglesias fue llamado al escenario y le tocó que el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz le entregara el diploma. Tal y como se puede apreciar en el vídeo, se dieron un apretón de manos, charlaron unos segundos y el hijo de Inmaculada Iglesias posó con el diploma que le entregó el entonces número 1 del Ministerio Público.

Mientras ocurría todo esto, Inmaculada Iglesias estaba investigando a Alberto González Amador en una causa relacionada con presuntos delitos fiscales y se abrió también una segunda pieza vinculada a presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. También investigaba a Nacho Cano por un delito contra los trabajadores y el artista se ha querellado contra ella por prevaricación. Inmaculada Iglesias se jubiló voluntariamente en agosto de 2025.