La misma juez que investiga al novio de Ayuso recibe la denuncia policial contra Nacho Cano

La misma juez que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales ha recibido el atestado policial con las denuncias contra el productor musical Nacho Cano por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche. Se trata de de la titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. La magistrada, además, recibió las pesquisas judiciales por el asesinato de Borja Villacís, el hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Inmaculada Iglesias recibió este miércoles el atestado policial por la que se iniciará contra el productor musical una investigación, previsiblemente, por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecer la inmigración ilegal. Nacho Cano fue detenido este martes y trasladado a dependencias judiciales, donde prestó declaración. Ese mismo día también fue detenida una mujer de su equipo, de nacionalidad mexicana y de 54 años.

El ex miembro de Mecano quedó en libertad con cargos a la espera de ser citado judicialmente, lo que se espera que ocurra una vez que el caso haya recaído sobre la misma juez que investiga a Alberto González Amador, novio de Ayuso por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.

La investigación policial contra Nacho Cano se inició por unas denuncias interpuestas por trabajadores del espectáculo musical sobre presuntas irregularidades en la contratación de jóvenes artistas procedentes de México. Cano y su equipo jurídico explicaron en rueda de prensa que el origen de estas supuestas irregularidades se encuentran en un programa de becas (en convenio con una escuela) que montó para traer talento juvenil de cara al futuro estrecho de Malinche en México. Fue una de las becadas la que interpuso una denuncia y que, según Nacho Cano, era «conflictiva» y de la que prescindió en su momento.

«Marlaska viene a por mí»

El ex miembro de Mecano hizo una comparecencia ante los medios tras haber quedado en libertad con cargos. Lo hizo arropado de 17 becarios que trabajan en su musical. «En un país lleno de inmigrantes ilegales por un tubo y que viven del dinero del Estado, ayer por la noche, pensando que podía ocurrir lo que había pasado, se pusieron 17 denuncias por parte de 15 de nuestros becarios por el trato coaccionador y achantador de la Policía. El criminal no soy yo, el criminal es la Policía, a ella es a quien hay que investigar. Estoy señalando al comisario Alberto C. muy próximo al ministro Marlaska, vienen a por mí porque yo apoyo a Ayuso, ya han ido a por su hermano, a por otros, ahora ya sólo quedo yo», aseguró.

Nacho Cano insistió en que es una víctima de una persecución política orquestada desde el Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente a través del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska. «Me detienen, pero me detienen 10 minutos para hacerme la foto y me dejan en libertad. Curiosamente, ciertos medios salen al poco tiempo. Aquí no hay nada que ocultar, aquí todo es transparente. Yo que traigo a esta gente que habla nuestro idioma a aportar talento, ¿por eso soy un criminal? No, los criminales son la Policía y si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido», enfatizó.

Apoyo de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «estalinismo» por la detención de Nacho Cano. «La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo», afirmó Ayuso, al tiempo que le dio su apoyo al productor musical tras haber sido detenido por, supuestamente, trabajar con inmigrantes en situación irregular. Algo que, cabe destacar, han negado con rotundidad sus becarios.

«La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo», afirmó la presidenta madrileña en un acto público.

Isabel Díaz Ayuso advirtió también de que «buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, sólo es propio de países que lo han perdido todo». «Ayer, aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir. También en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o las empresas», agregó.