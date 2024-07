Ayuso acusa a Sánchez de «estalinismo» por «intentar destruir con fines políticos» a Nacho Cano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «estalinismo» por la «detención» de Nacho Cano. «La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo», ha señalado, al tiempo que ha dado su apoyo al productor musical tras haber sido detenido por, supuestamente, trabajar con inmigrantes en situación irregular. Algo que, cabe destacar, han negado con rotundidad sus becarios.

«La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo», ha afirmado Ayuso este miércoles durante una intervención ante los medios en la sede del Ejecutivo regional, durante la clausura del acto de presentación del Festival de la Hispanidad, que se celebrará en la comunidad del 4 al 13 de octubre. En esta presentación ha tenido también palabras de apoyo para los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido también de que «buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, solo es propio de países que lo han perdido todo». «Ayer, aquí, en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir. También en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o las empresas», ha apostillado.

La dirigente del PP considera un «atropello» la detención de Nacho Cano, al que ha definido como «uno de los artistas que más ha hecho en los últimos años por la música en español a los dos lados del Atlántico». «Que es, además, uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo, con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios, en libertad», ha recalcado.

«La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, solo es propio de países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad», ha enfatizado.

Ayuso también se ha referido a los «jóvenes con un extraordinario talento» llegados de México para participar en Malinche, el musical dirigido por Nacho Cano, y que «no tenían oportunidades allí». «Han podido dejar atrás entornos vulnerables para conquistar sus sueños», ha remarcado.

Por todo ello, ha salido en defensa del productor musical, señalando que lo que «pretenden hacer con él es inaceptable». «No podemos callar y no nos callaremos», ha sentenciado.

«Tratan de desviar la atención»

Previamente, el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado la detención del productor musical en el «interés» que está teniendo el Gobierno de Sánchez en «tratar de desviar la atención».

«Tenemos la sensación de que esta cuestión de Nacho Cano pues no puede dejar de ser eso, tratar de desviar la atención sobre lo grave que está ocurriendo en nuestro país, sobre todos esos casos de corrupción que están asediando al propio presidente del Gobierno, a su partido, a su Gobierno y a su propia familia», ha expresado el portavoz del Ejecutivo liderado por Ayuso.

En este sentido, el consejero madrileño ha hecho alusión a que «la UCO ha entrado en el despacho que se ha creado a toda velocidad para justificar la actividad en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente» y recientemente se ha visto cómo «la mujer del presidente, Begoña Gómez, tenía que declarar ante los juzgados» por «presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias».

Miguel Ángel García Martín ha recalcado que el artista «tiene derecho a defenderse como también lo tienen todas las personas, esos becarios que se han querellado y que han manifestado su disconformidad con esta actuación que se ha producido».

«Yo creo que llevamos ya mucho tiempo asistiendo a la sobreactuación en algunos ámbitos que el propio Ministerio del Interior está produciendo. Lo vimos con la sobreactuación cuando Begoña Gómez tuvo que declarar o fue a declarar a Plaza de Castilla. Lo hemos visto también en las concentraciones en la calle Ferraz. Lo venimos viendo, ese uso de la fuerza que siempre tiene que ser proporcional», ha apostillado.

Nacho Cano se defiende

En línea de las declaraciones de los dirigentes del PP madrileño, cabe destacar que el productor musical, en una rueda de prensa este martes, aseguró que van a por él porque apoya a Ayuso. «Ya han ido a por su hermano y a por otros, y ahora ya sólo quedo yo», dijo al respecto.

Nacho Cano insistió en que es una víctima de una persecución política orquestada, algo que también ha denunciado la Alternativa Sindical de Policía (ASP). «Me detienen, pero me detienen 10 minutos para hacerme la foto y me dejan en libertad. Curiosamente, ciertos medios salen al poco tiempo. Aquí no hay nada que ocultar, aquí todo es transparente, que yo que traigo a esta gente que habla nuestro idioma a aportar talento, por eso soy un criminal, no, los criminales son la Policía y si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido», dijo el director de Malinche.

Sobre los hechos, defendió que «la Casa de México se puso en contacto con nosotros para poner en marcha una escuela de becas estudiantes, accedimos, son personas de excelencia artística, todos y algunos vienen de situaciones difíciles». «Viven en buenas condiciones, en un hostel de Callao, vienen becados y cuando terminen la beca, se marchan. No vienen a quitarle el trabajo a nadie», sentenció.