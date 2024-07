Un sindicato policial denuncia que la detención de Nacho Cano fue «una operación política de Interior»

La Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha denunciado supuestas órdenes políticas en la detención del productor musical Nacho Cano, al que arrestaron en la mañana de este martes por, supuestamente, contratar a inmigrantes en situación irregular para el musical Malinche.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el citado sindicato ha denunciado que «podría tratarse de una operación de carácter político contra Nacho Cano, orquestada desde el Ministerio del Interior y llevada a cabo por mandos policiales sumisos al ministro Marlaska».

«Por culpa de algunos mandos que buscan recompensas a cambio de cumplir órdenes cuestionables, se ha creado una imagen de policía politizada que nosotros luchamos por erradicar», señalan en la misiva.

Además, en este sentido, han manifestado que «este tipo de operaciones policiales representan un uso ineficaz de los recursos y capacidades de nuestra Policía, especialmente en un contexto de creciente criminalidad en nuestras calles».

Alternativa Sindical de Policía ha recordado que, como se explicó en la rueda de prensa que dio el productor musical tras quedar en libertad, «desde el equipo de Nacho Cano se han denunciado coacciones y presiones por parte de algún policía a 17 presuntas víctimas que han negado serlo y que han desmentido cualquier contratación de inmigrantes ilegales en el espectáculo, buscando un testimonio que nunca llegó». Este grupo de personas ya ha anunciado que presentará una querella contra la Policía.

Antes de finalizar el comunicado, ASP defiende que forman parte de una «organización sindical apolítica» y consideran que «es crucial mantener la imparcialidad y la integridad en todas las operaciones policiales para preservar la confianza pública, garantizar la justicia para todos los ciudadanos y no dañar la imagen de miles de policías que trabajan a diario de manera honrosa dando lo mejor de sí a la sociedad».

Nacho Cano denuncia lo ocurrido

Este sindicato policial se ha pronunciado en la misma línea que el productor musical, que en una rueda de prensa tras su detención denunció que se trataba de una operación política debido a su ideología y a su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Vienen a por mí porque yo apoyo a Ayuso, ya han ido a por su hermano y a por otros, ahora ya sólo quedo yo», manifestó en sus declaraciones.

Nacho Cano compareció ante los medios en la tarde de este martes rodeado de los 17 becarios que trabajan en su espectáculo Malinche para explicar lo ocurrido. «En un país lleno de inmigrantes ilegales por un tubo y que viven del dinero del Estado, el lunes por la noche, se pusieron 17 denuncias por parte de 15 de nuestros becarios por el trato coaccionador y achantador de la Policía. El criminal no soy yo, el criminal es la Policía, a ella es a quien hay que investigar», explicó al respecto.

Asimismo, durante la rueda de prensa, dijo que la detención sólo duró 10 minutos y fue para hacerle «la foto» y después dejarle «en libertad». «Me detienen, pero me detienen 10 minutos para hacerme la foto y me dejan en libertad. Y, curiosamente, ciertos medios salen al poco tiempo», narró. Cabe destacar que, precisamente, fue la Cadena Ser quien dio la noticia del arresto.

Así, el productor musical y ex miembro de Mecano dejó claro que no tiene «nada que ocultar y todo es transparente». «Yo traigo a esta gente (en referencia a sus becarios) que habla nuestro idioma a aportar talento, y por eso soy un criminal. No, los criminales son la Policía y si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido», sentenció.

La versión de los becarios del musical

Los becarios del musical Malinche, presentes en la rueda de prensa de Cano, denunciaron que durante sus declaraciones ante la Policía les hicieron «preguntas» sesgadas con el objetivo de señalar al productor. «Nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar a Nacho», explicó una joven, que a continuación agregó: «A mí me preguntaron si en algún momento se había sentido incomodada por Nacho Cano, a lo que yo respondí que no, ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos sólo en las funciones, y me volvieron a preguntar ‘pero, ¿alguna vez te ha mirado o te ha tocado?’», manifestó, reconociendo que se llegó a sentir coaccionada.

Tras su intervención, otra de las jóvenes explicó que «ellos (los agentes) dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo» para que los entrevistados dijeran que «estaban siendo explotados». «Nosotros vinimos sabiendo lo que íbamos a hacer y bajo qué condiciones, las cuales son óptimas porque tenemos todo lo que necesitamos y más, incluso, de lo que se nos prometió en su momento», agregó al respecto. «Dirigían las preguntas para que habláramos de un acoso, de una explotación y de unas ofertas de trabajo que no existen. Nuestras participaciones son voluntarias y nuestras prácticas son necesarias y es lo único que estamos haciendo, sin suplir a ningún artista sin trabajo», finalizó diciendo.