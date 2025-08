Pone los pelos de punta: suspenden la carrera de F4 en Italia por un accidente de ¡15 pilotos!

El mítico circuito de Imola vivió este sábado uno de los momentos más espeluznantes tras un accidente en el que se vieron involucrados 15 pilotos en la F4 en Italia. Se rozó la tragedia, pero, por suerte, el incidente terminó sin heridos y con todos los pilotos intactos a pesar de que los monoplazas estaban destrozados.

Los hechos tuvieron lugar en la salida. Dos coches se quedaron parados en la parrilla una vez apagado el semáforo y, aunque algunos lograron esquivarlos, no todos pudieron y se desató el caos. Los pilotos que partían desde las últimas posiciones no pudieron evitarlos y acabaron chocando con uno de ellos, Newman Chi, del Prema.

El piloto chino tan sólo pudo avanzar unos pocos centímetros en la salida antes de quedarse parado y eso provocó que Maksimilian Popov chocara contra su parte trasera y, acto seguido, sería el suizo Enea Frey el que tampoco podría evitarle y se viera involucrado en el efecto dominó del accidente que provocó la suspensión de la carrera de F4 en Italia.

Italian F4 race has been suspended after an accident at the start with 15 drivers involved pic.twitter.com/7GPZ2Em0fy

