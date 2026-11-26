En la última parte de la entrevista con OKBALEARES, Marga Prohens reivindica el cambio de rumbo en la política de vivienda de Baleares, defiende la colaboración con el sector privado y asegura que hay 10.000 viviendas asequibles en tramitación.

Pregunta.- La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes y para muchas familias. ¿Qué se encontró al llegar al Govern y qué está haciendo para intentar cambiar la situación?

Respuesta.- Cuando llegamos al Govern nos encontramos con que no había ni solares identificados ni convenios con los ayuntamientos para poder disponer de esos terrenos y construir vivienda. Es muy fácil hablar de vivienda, decir que es el principal problema y reclamar soluciones, pero para solucionar este problema hay que construir viviendas. No se puede engañar a la gente. Nosotros hemos empezado a trabajar desde el primer día. Ahora mismo tenemos 10.000 viviendas asequibles en tramitación en Baleares. Evidentemente, no están todas construidas ni podemos entregar las llaves de un día para otro, porque cuando llegamos ni siquiera teníamos todo el trabajo previo hecho. Pero estamos avanzando y estamos poniendo en marcha proyectos que llevaban años paralizados.

Estamos haciendo vivienda pública en municipios que llevaban dos décadas sin una promoción de vivienda pública. Hay municipios que llevaban 15 años, 18 años, como Ciutadella o Ferreries, sin que se hubiera impulsado una promoción. Esto demuestra la magnitud del problema que nos encontramos y, sobre todo, demuestra que había que actuar, dejar de hacer anuncios y empezar a trabajar.

P.- ¿Es precisamente esa falta de construcción la que, a su juicio, explica buena parte del problema actual de acceso a la vivienda?

R.- Estoy convencida de que no se ha hecho vivienda suficiente ni desde el Govern anterior ni desde el Gobierno de España. Se ha desviado la atención con discursos, con enfrentamientos entre propietarios e inquilinos y con medidas que, en lugar de facilitar que haya más vivienda, generan incertidumbre. No se puede solucionar un problema de acceso a la vivienda si no construyes vivienda. Hay que desbloquear suelo, reducir trabas burocráticas, dar seguridad jurídica y trabajar con quienes realmente pueden hacer que las promociones salgan adelante. Nosotros estamos haciendo precisamente eso. También hemos desbloqueado suelos que, por la burocracia, podían tardar 15 o 18 años en estar disponibles y que ahora podrán estar desbloqueados en un año y medio. Es un cambio importantísimo, porque cada año que se pierde en trámites es un año en el que las familias siguen sin poder acceder a una vivienda.

P.- Usted insiste mucho en la colaboración con el sector privado. ¿Por qué considera que es imprescindible?

R.- Porque no se puede hacer política de vivienda contra quienes construyen vivienda. Yo me siento con los colegios profesionales, con los constructores, con los expertos, con el sector. Me siento con quienes más saben y les pregunto qué necesitan, cómo podemos ayudar y qué obstáculos tenemos que eliminar. Es exactamente lo mismo que hacemos en otros ámbitos. Si quiero hacer una política agraria, me siento con los agricultores. Si quiero impulsar la industria, me siento con el sector industrial. Y si quiero hacer vivienda, tengo que sentarme con quienes conocen el mercado y pueden construir. No podemos convertir a todo aquel que tiene una vivienda en un enemigo. Hay que incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado, que haya alquiler de larga duración y que los propietarios tengan seguridad. Si el propietario tiene miedo de no recuperar su vivienda cuando la necesita, difícilmente vamos a conseguir que haya más oferta de alquiler.

P.- ¿Qué medidas concretas han puesto en marcha para aumentar la oferta de alquiler?

R.- Hemos incentivado fiscalmente a propietarios para que saquen sus viviendas al mercado de alquiler de larga duración. Ya son 500 propietarios y 500 viviendas que estaban cerradas, vacías o destinadas al alquiler turístico y que ahora se han incorporado al alquiler de larga duración para residentes. Es una medida concreta, con resultados concretos. No estamos hablando de promesas, estamos hablando de viviendas que antes no estaban disponibles y que ahora sí lo están. Además, hemos aprobado un decreto de emergencia habitacional y una ley de proyectos residenciales estratégicos. Hemos trabajado para desbloquear suelo y acelerar los procedimientos, porque necesitamos que las viviendas se construyan cuanto antes.

P.- También defienden que las viviendas públicas deben priorizar a los residentes de Baleares. ¿Por qué?

R.- Porque estamos hablando de viviendas que se construyen con los impuestos que pagan los ciudadanos de Baleares. Nosotros defendemos que los residentes de las islas tengan prioridad para acceder a esas viviendas. Es una cuestión de sentido común y de justicia con las personas que viven aquí, que trabajan aquí y que llevan años sufriendo las dificultades para encontrar una vivienda. Hay que hacer políticas que respondan a la realidad de nuestro territorio. Baleares tiene unas circunstancias específicas, una presión demográfica muy importante y un mercado de vivienda especialmente tensionado. Por eso tenemos que ser capaces de dar respuestas adaptadas a nuestra realidad.

P.- ¿Qué mensaje le trasladaría a un joven que ve cada vez más difícil emanciparse y comprar una vivienda?

R.- Le diría que nuestro objetivo es que los jóvenes puedan volver a tener las oportunidades que tuvieron sus padres y sus abuelos: poder trabajar, ahorrar y acceder a una vivienda en propiedad. No podemos resignarnos a que toda una generación tenga que vivir permanentemente de alquiler o dependa de sus familias. Estamos trabajando para facilitar el acceso a la primera vivienda también a través de medidas fiscales. En Baleares, más de 6.000 jóvenes y familias se han beneficiado de la reducción del IVA en el acceso a su primera vivienda, con un ahorro de 85 millones de euros. Y queremos seguir avanzando, incluso con medidas para que los menores de 36 años puedan acceder a una vivienda con menos carga fiscal. La vivienda es uno de los grandes retos que tenemos, pero la solución pasa por construir más, facilitar el acceso, ayudar a los jóvenes y trabajar sin prejuicios ideológicos. Eso es lo que estamos haciendo.