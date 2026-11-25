Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han señalado como «causas más probables» de la rotura del carril una soldadura mal ejecutada y la cesión del terreno bajo la vía, donde se había detectado un bache unos tres meses antes del siniestro de 46 fallecidos. Así consta en el avance de su dictamen, de 81 páginas a las que ha tenido acceso OKDIARIO, que se ha incorporado a la causa que instruye el Tribunal de Instancia de Montoro.

El documento, firmado por tres peritos y fechado el 18 de noviembre, ha llegado al juzgado el día 23. La jueza Cristina Pastor ha ordenado unirlo a la pieza separada en una providencia dictada este martes.

Los expertos consideran probable «la combinación» de tres factores: la «rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos», la «rotura de la soldadura por la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía» y los efectos dinámicos derivados de las deflexiones de uno de los hilos de la vía 1.

Los propios peritos advierten, no obstante, de que «existe bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar», que podría «reorientar las hipótesis».

Soldadura en Adamuz

La soldadura del punto kilométrico 318 se ejecutó en la madrugada del 25 de mayo de 2025, dentro de las obras de renovación de los desvíos de la estación. La rotura se produjo en la zona de transición entre el carril nuevo y el existente, según la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT).

En su informe sobre el estado de la investigación, remitido al juzgado por la Guardia Civil el 21 de noviembre, la AITAT ha constatado que esa soldadura estaba «ligeramente fuera de rango geométrico». El motivo, según el organismo, es que «no se estaba interpretando correctamente el procedimiento del SGS por parte de los supervisores».

Los investigadores han detectado, además, incongruencias en los partes de soldadura. Aunque las consideran no concluyentes, sostienen que esos fallos «puede ser un indicativo de deficiencias en el proceso de supervisión documental».

El bache, por su parte, ha quedado documentado en las auscultaciones de la vía. La AITAT ha explicado que se detectó en septiembre, se corrigió, reapareció en octubre y en noviembre había aumentado. «No se volvió a auscultar antes del accidente», añade.

Los peritos judiciales sitúan la detección en octubre de 2025: una cesión de 6,4 milímetros, en nivel de alerta, que obligaba a vigilar el punto. Su conclusión es tajante: «No se tienen ninguna constancia del seguimiento de la evolución del defecto».

Según el avance, un descenso así en un carril «puede llegar a provocar el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto», no de forma directa, sino por la alteración de la dinámica de los trenes que circulan sobre él.

Cajas negras del Iryo

Los informes elaborados a partir de los registradores jurídicos del Iryo descartan, por su parte, un fallo del tren. Los técnicos de Hitachi concluyen que no existe «evidencia en los datos analizados de fallos previos del vehículo que puedan suponerse precursores del accidente».

El análisis de Iryo detalla que el convoy circulaba a 204,4 kilómetros por hora instantes antes de las primeras anomalías, registradas a las 19:43:33. El maquinista accionó la seta de emergencia 5,35 segundos después, con el tren todavía a 180 kilómetros por hora.

La rotura, además, llevaba horas en la vía. Según la AITAT, el circuito de vía afectado registró una caída de tensión tras el paso del último tren del 17 de enero –el día anterior al accidente–, a las 21:47, que se mantuvo «durante las aproximadamente 22 horas siguientes».

Al menos tres trenes que pasaron antes por Adamuz presentaban marcas de impacto compatibles con el escalón del carril partido. Fue un pródromo, ese aviso que precede a la desgracia, que ningún sistema supo interpretar.

El accidente se produjo el 18 de enero de 2026 en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, descarriló al aproximarse a los cambios de la estación e invadió la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario el Alvia 2384, que viajaba de Madrid a Huelva.

La AITAT ha recordado que en una década se han registrado 47 roturas de carril en la alta velocidad española, 13 de ellas en soldaduras. A raíz de Adamuz, el organismo ha aprobado el 28 de octubre una recomendación previa para mejorar la detección de las «roturas francas de carril».

La investigación, sin embargo, sigue pendiente de los laboratorios. La directora del CEDEX ha comunicado al juzgado la «imposibilidad de practicar los ensayos encomendados sobre las traviesas de hormigón», por lo que la jueza ha pedido a la UOPJ de Córdoba que busque «a la mayor brevedad» otros centros capaces de analizar balasto y traviesas.

El análisis del propio carril tampoco se ha realizado: la licitación ha tenido que modificarse tras una autorización judicial del 5 de noviembre. La AITAT subraya, además, que su documento es un borrador que «no constituye un informe provisional u oficial».

Diez meses después del choque, la principal prueba del caso, un trozo de acero partido, sigue custodiada a la espera de que alguien la examine. Hasta entonces, las hipótesis de los peritos son eso: probables, pero no probadas.