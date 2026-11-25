El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha confirmado este miércoles que regresará a España el 12 de diciembre, y que lo hará directamente al Parlamento de Cataluña «sin pedir permiso y sin pedir perdón». OKDIARIO adelantó en exclusiva que Puigdemont tenía planeado volver a España después de las elecciones del 29-N y antes de Navidad.

«Volveré pronto a casa y volveré con la dignidad institucional», ha asegurado Puigdemont en una rueda de prensa desde Bruselas. «Volveré el sábado 12 de diciembre y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia», ha añadido el dirigente catalán, que regresará al Parlamento de Cataluña, «allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes».

Puigdemont volverá a España nueve años después de su huida a Bélgica, tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía, que pactó el PSOE de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes tras la investidura de 2023. El Tribunal Supremo archivó este lunes la causa por malversación contra el ex presidente de la Generalitat, después de que el Tribunal Constitucional ordenara en octubre amnistiar también este delito.

En su primera aparición tras regresar a España, Puigdemont tiene previsto organizar «un acto institucional», antes de convocar a los medios el día 17 «para exponer su estrategia» política, según ha dicho en rueda de prensa. El dirigente de Junts ha querido resaltar también que vuelve «nueve años después de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española».

Puigdemont, que viajará el mismo 12 de diciembre en avión desde Bruselas hasta el aeropuerto de Barcelona-El Prat, desde donde se trasladará directamente a la Cámara catalana, ha destacado la importancia «simbólica» e «histórica» que para él tiene su llegada al Parlamento.

Preguntado por su decisión de regresar después de las elecciones generales del 29 de noviembre, algo que ya adelantó OKDIARIO, el líder político independentista ha aclarado que en ningún momento renunció a participar en la campaña electoral, sino que no quería poner su vuelta «al servicio» de la misma, al considerar que se trata de un activo del conjunto del independentismo y no de una única formación política, aunque sea la suya.

Puigdemont presume de «victoria»

Carles Puigdemont ha reivindicado la aplicación de la amnistía como una «victoria» frente a España y ha atribuido a las garantías que ofrecen las instituciones europeas y a la independencia de sus tribunales buena parte del éxito de la estrategia jurídica desplegada durante estos nueve años.

«España ha fracasado en su propósito y regresaré a mi país, a Cataluña, sin tener que pedir permiso ni perdón, sin haber renunciado a nada», ha proclamado, tras recordar los tres intentos de extradición y la retirada de su inmunidad parlamentaria, entre otras actuaciones contra él.

Asimismo, ha sostenido que la aprobación de la Ley de Amnistía no habría sido posible sin que Junts hubiera hecho de ella una condición «innegociable» para respaldar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2023, y ha reprochado a los socialistas su cambio de posición respecto a la medida.