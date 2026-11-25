Miss Universo 2026 ya tiene ganadora y este año la corona se queda en casa. Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se ha alzado con el título en una edición muy especial, marcada por el 75º aniversario del certamen. Pero su victoria no es una más: la modelo y trabajadora social ha hecho historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en conseguir el título.

Una coronación que llega después de una edición no exenta de polémicas. Las controversias internas de la organización provocaron el veto de seis candidatas del Sudeste Asiático, procedentes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos. A pesar de ello, el interés por el concurso no decayó y las entradas para asistir al evento se agotaron en apenas 48 horas.

Jennifer Barreto, mucho más que una cara bonita

Si algo demuestra la victoria de Jennifer Barreto es que Miss Universo ha evolucionado y que la belleza ya no es el único factor que define a una candidata. Desde que en 2023 se modificaran las normas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos, el certamen ha abierto sus puertas a perfiles que rompen con los estereotipos tradicionales.

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Y Jennifer representa precisamente ese cambio. Detrás de la corona hay una mujer con una trayectoria profesional centrada en ayudar a los demás, una sólida formación académica y una historia personal de superación que ha conquistado al jurado.

Antes de convertirse en Miss Universo, Barreto trabajó en programas de prevención de la violencia doméstica y el abuso infantil, prestando apoyo a familias, especialmente en comunidades militares de Estados Unidos. Una labor social que refleja su compromiso con causas que van mucho más allá de los focos.

Su formación académica y su faceta más personal

A sus 27 años —cumplirá 28 el próximo 17 de diciembre—, Jennifer cuenta con un currículum académico que también merece una mención especial. Es licenciada en Psicología y tiene dos másteres, uno en Psicología y otro en Trabajo Social Clínico.

En el terreno personal, está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos, y es madre de una niña, Penélope, que nació en 2019. Su historia pone sobre la mesa una nueva forma de entender los concursos de belleza: mujeres con diferentes experiencias vitales, responsabilidades familiares y trayectorias profesionales también pueden ocupar el lugar protagonista.

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Con esta victoria, Jennifer Barreto no solo lleva la corona a Puerto Rico, sino que se convierte en una de las grandes representantes de la transformación que está viviendo Miss Universo. Porque, esta vez, el triunfo también tiene mucho que ver con todo lo que hay detrás de la mujer que la lleva.