La calle María de Molina, en pleno barrio de Salamanca, ha sido el escenario de uno de los últimos planes de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Madrid. Las hijas de los Reyes han aprovechado su estancia en la capital para compartir una comida informal con una amiga en Brunchit, uno de los establecimientos especializados en brunch que se han convertido en tendencia en la ciudad . Lejos de los compromisos oficiales y del protocolo, las hermanas han elegido una propuesta gastronómica que combina platos saludables, recetas internacionales y un ambiente desenfadado.

El restaurante destaca por su apuesta por los productos frescos y naturales, el café de especialidad y una presentación muy cuidada . Su decoración, de estilo moderno y acogedor, con espacios luminosos y detalles vegetales, responde a esa estética que tanto gusta a los amantes del brunch y que también ha contribuido a popularizar la marca en redes sociales. Un entorno pensado para alargar el desayuno, ponerse al día y disfrutar de una comida sin prisas.

La propuesta gastronómica de Brunchit reúne algunos de los grandes clásicos de esta comida a medio camino entre el desayuno y el almuerzo. Entre las opciones saladas destacan las tostadas de masa madre con aguacate , así como las elaboraciones con salmón marinado o jamón ibérico. También tienen un papel protagonista los huevos, especialmente los huevos benedictinos con salsa holandesa , uno de los platos imprescindibles para quienes disfrutan de un buen brunch.

Para quienes buscan recetas más contundentes, el Egg Porn , con brioche, huevos poché, queso fundido y salsa holandesa, es una de las propuestas más llamativas. Otra alternativa diferente es el Smash Croissant , que combina el característico hojaldre del croissant con una elaboración salada.

Los más golosos también encontrarán motivos para dejarse tentar. Las tortitas o hotcakes , acompañadas de fruta y diferentes ingredientes, son uno de los clásicos que no suelen faltar en este tipo de establecimientos. A ellas se suman los bowls de yogur y açaí con granola y fruta fresca , perfectos para quienes prefieren opciones más ligeras.

La experiencia se completa con zumos naturales, smoothies y café de especialidad , una de las señas de identidad de la firma. Porque, como defiende su fundadora, un buen brunch no se entiende sin un café a la altura.

En cuanto al presupuesto, calcular unos 25 euros por persona es una buena referencia para disfrutar de un brunch completo en Brunchit, incluyendo un plato principal y una bebida. El importe puede variar en función de las elecciones de cada comensal, pero permite hacerse una idea de lo que cuesta disfrutar de esta experiencia gastronómica en uno de los locales de moda de Madrid.

Detrás de Brunchit se encuentra Lydia Nieto , fundadora de la marca, que puso en marcha el proyecto en Málaga en 2015 . Su idea surgió de la inspiración que encontró durante sus viajes y de su deseo de crear un espacio donde el desayuno pudiera convertirse en una experiencia gastronómica completa. Más de una década después, el proyecto ha crecido hasta alcanzar 24 restaurantes repartidos entre España, Portugal y Gibraltar , con una plantilla de más de 250 profesionales y una previsión de facturación de 18,5 millones de euros para 2026.