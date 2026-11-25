El yoga se ha convertido en una forma de vida para Ana Duato. Una de las actrices más conocidas de la pequeña pantalla combina este deporte con una alimentación sustentada en comida casera, principalmente con platos valencianos, ciudad donde nació. Su concepción del bienestar anímico se basa en darle importancia solo a lo verdaderamente relevante y la empatía, entre otras cosas.

Duato aseguró que lleva practicando este ejercicio desde que estaba embarazada. Es decir, desde hace 30 años. La constancia es el quid de la cuestión de su logro. Su asana favorita, una de las posturas corporales del yoga, es la sirsasana, debido a los beneficios que le da: «Con ella consigo fortalecer mucho los brazos».

Los expertos coinciden en que, a partir de los 60 años, el yoga es uno de los mejores socios para mejorar la flexibilidad, la estabilidad, el equilibrio y la movilidad en general. Todas estas capacidades son claves a estas edades para mantener la agilidad y para seguir valiéndose por uno mismo durante mucho más tiempo.

El yoga, como beneficio de la salud mental

Más allá de los aportes físicos que le brinda el yoga, la intérprete ha encontrado en esta actividad un plus emocional en la que encuentra la calma y el equilibrio necesarios. Su papel de Mercedes en la serie Cuéntame le hizo cambiar su visión sobre la vida al sufrir su personaje un cáncer de mama. «Mercedes me ha enseñado a ser persona y también a ser la actriz que soy», confesó.

A este respecto, la actriz profundiza sobre cómo los problemas de la vida le han ayudado a valorar lo fundamental: «Cuando a Mercedes le diagnostican cáncer, conocí a mujeres que son verdaderas heroínas y con quienes hablé de las prioridades de la vida». Asimismo, contó el impacto que supuso este hecho: «Muchas mujeres me han dicho, con lágrimas en los ojos, que vivieron con Mercedes Alcántara lo que ellas no pudieron expresar».

La comida casera, una de sus perdiciones

Si bien su profesión le exige comer fuera casi siempre, Duato prefiere comer en casa siempre que puede y, si es comida casera, más aún. Este tipo de gastronomía le lleva a su infancia: «Mi madre era una cocinera extraordinaria y mi hermana llegó a tener un restaurante de muchísimo éxito en Valencia».

Como no podía ser de otra forma, el plato valenciano más famoso es uno de sus preparados estrella. «Allá donde voy, hago una paella. Me salen muy ricas», afirmó. Además, a la artista le encanta pasar el tiempo con su familia, sobre todo si es en una buena mesa.