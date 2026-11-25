El rey Juan Carlos ha vuelto a demostrar que, pese a la distancia y a los años que lleva alejado de España, continúa manteniendo algunos de los vínculos familiares y solidarios que han marcado su vida. El padre de Felipe VI ha donado varios trajes de su armario personal al tradicional Rastrillo Nuevo Futuro, el mercadillo benéfico que cada año se celebra en Madrid y que durante décadas estuvo ligado a su hermana, la infanta Pilar. Una aportación que ha llamado especialmente la atención por la procedencia de las prendas y por sus precios: algunos de los trajes confeccionados a medida por uno de sus sastres de confianza se han puesto a la venta desde 70 euros y han despertado el interés de la prensa internacional, especialmente en Alemania, donde el gesto del antiguo monarca no ha pasado desapercibido.

Los trajes del rey Juan Carlos, a la venta desde 70 euros

La imagen resulta cuanto menos curiosa. En uno de los puestos del Rastrillo Nuevo Futuro, varios trajes del rey Juan Carlos aparecen colocados en un sencillo perchero, acompañados de un cartel escrito a mano en el que se puede leer: Trajes Rey Juan Carlos. Desde 70 euros. Una presentación muy alejada de los escaparates de las grandes firmas de moda, pero que esconde prendas con una historia muy particular: todas ellas han formado parte del vestuario personal del padre de Felipe VI.

Los precios oscilan entre los 70 y los 100 euros, una cantidad llamativa si se tiene en cuenta que se trata de trajes confeccionados a medida y pertenecientes a quien fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas. Entre las prendas donadas predominan los modelos en tonos azules, aunque también se pueden encontrar diferentes colores y estampados.

Alemania se hace eco de la donación del padre de Felipe VI

La noticia ha traspasado las fronteras españolas y ha encontrado un importante eco en la prensa internacional. El medio alemán Bunte ha dedicado un artículo a la peculiar donación del rey Juan Carlos, destacando la posibilidad de adquirir sus trajes confeccionados a medida por cantidades que parten de los 70 euros.

La publicación alemana califica el hallazgo de sorprendente y pone el foco en la sencillez con la que se han presentado las prendas, colgadas entre otros artículos del mercadillo. También destaca el carácter especial de la aportación, al tratarse de una parte del elegante guardarropa del antiguo monarca que ahora puede terminar en manos de cualquier visitante.

Una tradición familiar que mantiene viva la memoria de la infanta Pilar

Detrás de esta colaboración se encuentra una historia familiar que se remonta a varias décadas. El Rastrillo Nuevo Futuro siempre ha tenido un significado especial para la familia del rey Juan Carlos, especialmente por el compromiso que mantuvo durante años la infanta Pilar, fallecida en enero de 2020.

La hermana del Emérito fue una de las grandes impulsoras de esta iniciativa solidaria y ejerció como presidenta de honor de la asociación. Tras su fallecimiento, su hija Simoneta Gómez-Acebo ha continuado vinculada al proyecto y participa activamente en la organización del mercadillo.

El propio rey Juan Carlos lleva años colaborando mediante la donación de prendas de su armario. Una implicación que se ha mantenido incluso después de trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020. Así lo explicaba Simoneta Gómez-Acebo en declaraciones a ¡HOLA!, donde aseguraba que su tío sigue muy pendiente de las fechas del evento y le pide que se las recuerde para poder realizar su aportación.

«Lleva muchos años ayudándonos y este año también lo ha hecho. Aunque aún no he podido ver qué nos ha dado, siempre es ropa y tengo clientes fieles a sus prendas, que saben que son trajes y chaquetas bien hechos por un sastre», explicaba la hija de la infanta Pilar.

El sastre de confianza del rey Juan Carlos

Uno de los detalles que añade valor a estas prendas es su confección. Los trajes donados pertenecen al guardarropa que el rey Juan Carlos fue construyendo durante décadas y algunos llevan la firma de González López Larraínzar, uno de sus sastres de confianza.

El profesional lleva vistiendo al Emérito desde 1986 y ha mantenido su relación profesional con él durante todos estos años. De hecho, en alguna ocasión ha explicado que su equipo se desplazaba hasta el Palacio de la Zarzuela para atender al entonces monarca. Una relación de confianza que se refleja en la calidad y el carácter personalizado de las prendas que ahora se encuentran a la venta.

Un mercadillo solidario con más de medio siglo de historia

La donación se enmarca en la 55.ª edición del Rastrillo Nuevo Futuro, celebrada entre el 19 y el 22 de noviembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid. Un encuentro que reúne cada año cerca de 40 puestos dedicados a la moda, la decoración, las antigüedades, los productos gourmet, los libros y los artículos navideños.

Su objetivo es recaudar fondos para financiar los proyectos de Nuevo Futuro, una asociación que trabaja con niños, niñas y jóvenes que viven en hogares de protección y pisos de emancipación. La iniciativa busca ofrecerles un entorno seguro y acompañamiento para que puedan construir su futuro.

Además del rey Juan Carlos, otros miembros de la familia real han mostrado tradicionalmente su apoyo al mercadillo. La reina Sofía y la infanta Elena acudieron a la inauguración de esta edición, acompañando a Simoneta Gómez-Acebo y recorriendo algunos de los puestos. Una presencia que vuelve a poner de manifiesto la relación de la familia con una iniciativa que, más de cinco décadas después de su nacimiento, continúa reuniendo solidaridad, tradición y colaboración.