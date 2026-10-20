Una cola de tres metros con sello español y una tiara histórica: el ‘look’ nupcial de Paulina de Württemberg.

La aristocracia europea se ha dado cita en Baviera para celebrar la boda religiosa de Paulina de Württemberg y el conde Constantin zu Königsegg-Aulendorf, un enlace que ha reunido tradición familiar, joyas históricas y moda nupcial con sello español. La novia, perteneciente a una de las familias nobles más antiguas de Alemania y vinculada a la dinastía de la emperatriz Sissi, ha elegido un diseño confeccionado a medida por el atelier madrileño Valenzuela. El vestido, de líneas clásicas, cuerpo plisado y una espectacular cola de casi tres metros, ha compartido protagonismo con una tiara de diamantes heredada de su familia. La ceremonia, celebrada en una iglesia muy especial para los Württemberg, ha congregado a cerca de 300 invitados en uno de los acontecimientos sociales más destacados de la temporada.

Un vestido de novia con sello español

Paulina de Württemberg ha confiado en Valenzuela, el atelier madrileño especializado en moda nupcial, para dar forma a su vestido de novia. La elección ha aportado un toque español a una boda marcada por las tradiciones de la aristocracia alemana, con un diseño que apuesta por la elegancia clásica y los detalles cuidados.

La duquesa ha lucido un vestido de cuerpo plisado, escote barco y mangas cortas abullonadas. Una combinación que equilibra la sobriedad de las líneas con el volumen de las mangas y la textura del tejido. El elemento más llamativo ha sido la cola, de casi tres metros, que aportaba movimiento y solemnidad al conjunto durante su llegada a la iglesia.

El estilismo se completaba con un velo de encaje sujeto a una joya familiar. En lugar de recurrir a accesorios contemporáneos o especialmente llamativos, la novia ha apostado por piezas con historia, en consonancia con el legado de su familia.

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Una tiara de diamantes con historia familiar

La joya que ha acompañado a Paulina en el altar ha sido una tiara de diamantes con motivos de espigas, perteneciente a la familia Württemberg. La pieza, de inspiración clásica, ha sujetado el velo de encaje y ha reforzado el carácter tradicional del estilismo nupcial.

La duquesa también ha llevado unos pendientes compuestos por dos grandes diamantes redondos, que aportaban luz al rostro sin restar protagonismo a la tiara. El resultado ha sido un conjunto elegante en el que cada elemento tenía su lugar: el vestido confeccionado en Madrid, el velo y las joyas heredadas.

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Una boda en un lugar muy especial para los Württemberg

La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia barroca de San Quirino, en Tegernsee, Baviera. Paulina llegó del brazo de su padre, el duque Philipp de Württemberg, para reunirse con Constantin zu Königsegg-Aulendorf, con quien ya había contraído matrimonio civil el pasado mes de julio en el castillo de Halbturn, en Austria.

La elección de Tegernsee no fue casual. La localidad mantiene una estrecha relación con la familia materna de la novia y la iglesia de San Quirino tiene un significado especial para los Württemberg: allí se casaron sus padres y también su hermana, que celebró su boda en 2018 con el conde Maximilien d’Andigné.

Tras el enlace religioso, los invitados se trasladaron al palacio de Tegernsee para disfrutar del banquete. El edificio, una antigua abadía benedictina transformada en residencia de la familia real bávara, pertenece al entorno familiar de los abuelos maternos de Paulina.

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Una novia vinculada a la familia de Sissi

Nacida en Londres en 1997, Paulina de Württemberg forma parte de una familia aristocrática con conexiones con algunas de las grandes casas históricas europeas. Por parte paterna, su abuela es Diane de Württemberg, princesa de Orleans. Por la rama materna, está vinculada a la casa de Wittelsbach, a la que perteneció Isabel de Baviera, la emperatriz Sissi.

Su madre ostenta actualmente el título de duquesa de Baviera, una conexión que explica la elección de Tegernsee como escenario de la celebración. El enlace ha reunido a cerca de 300 invitados, entre ellos representantes de distintas casas nobiliarias europeas, como Alois, príncipe heredero de Liechtenstein.

Por su parte, Constantin zu Königsegg-Aulendorf pertenece a una familia aristocrática cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. Su matrimonio con Paulina ha unido así a dos linajes históricos en una celebración en la que la moda española ha encontrado su espacio entre las tradiciones de la nobleza alemana.