George Clooney es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, pero el paso del tiempo también ha cambiado sus prioridades. A sus 65 años, el intérprete ha reflexionado en varias ocasiones sobre el envejecimiento y la importancia de no dedicar toda la vida al trabajo. Una conversación con Brad Pitt dejó una de sus reflexiones más comentadas: «En 20 años tendré 80. Y ese es un número diferente», explicó al hablar de los cambios físicos que llegan con la edad. Desde entonces, Clooney ha defendido que quiere aprovechar esta etapa para cuidar su salud y disfrutar de su familia.

El cambio de mentalidad de George Clooney al cumplir 60 años

El actor explicó que, cuando cumplió 60 años, mantuvo una conversación con su mujer, Amal Clooney, sobre cómo quería afrontar las siguientes décadas. Aunque todavía se encontraba en buena forma física y podía jugar al baloncesto, comenzó a ser más consciente de que el cuerpo cambia inevitablemente con los años.

En aquella entrevista, realizada junto a Brad Pitt, señaló que no bastaba con alimentarse bien o mantenerse activo para evitar el envejecimiento. Por eso, defendió que los siguientes 20 años debían estar centrados no solamente en continuar trabajando, sino también en vivir experiencias y compartir tiempo con las personas importantes.

Su rutina de ejercicio para mantenerse en forma

George Clooney también ha hablado de sus hábitos físicos en entrevistas más recientes. En una conversación en 2025, explicó que entrena diariamente y que ha incorporado a sus sesiones un dispositivo llamado Katalyst, compuesto por un chaleco y bandas para las piernas que utilizan estimulación eléctrica muscular.

El intérprete aseguró que este sistema le había ayudado a ganar fuerza y desarrollar musculatura. También contó que se somete anualmente a revisiones médicas y pruebas para controlar su estado de salud. No obstante, se trata de hábitos personales del actor y no de una recomendación médica que deba seguir todo el mundo.

La familia, por delante de las obligaciones profesionales

Otra de las grandes transformaciones en su vida tiene que ver con el tiempo que dedica a su entorno familiar. Casado con Amal Clooney desde 2014, el actor es padre de los mellizos Alexander y Ella, nacidos en junio de 2017.

Aunque no tiene intención de abandonar el cine, George Clooney sí ha reconocido que ya no siente la misma necesidad de aceptar constantemente nuevos proyectos. En una entrevista en noviembre de 2025 volvió a insistir en que quiere seguir trabajando sin permitir que su profesión ocupe toda su vida.